Здесь прекрасные пляжи и низкие цены: туристам порекомендовали город в Испании

Барселона, Майорка и другие популярные курорты Испании летом могут неприятно удивить высокими ценами. Однако отказываться от поездки не обязательно.

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Туристам советуют обратить внимание на Кадис – старинный город на побережье Атлантического океана с широкими песчаными пляжами, живописным историческим центром и гораздо более доступным отдыхом. Почему стоит посетить Кадис, рассказало издание Travel off Path.

Один из старейших городов Европы

Кадис расположен примерно в 233 километрах к западу от популярного курортного города Малага. Здесь проживает около 109 тысяч человек, однако туристов значительно меньше, чем на раскрученных курортах Коста-дель-Соль.

В 2025 году провинцию Кадис, в которую входят сам город и прилегающие прибрежные населённые пункты, посетили 2,9 миллиона туристов. Это сравнительно немного для Испании, которая ежегодно принимает около 100 миллионов путешественников.

В то же время Кадис является одним из древнейших постоянно заселенных городов Европы. Его история насчитывает более трёх тысяч лет. Поселение на этом месте основали финикийцы примерно в 1100 году до нашей эры, а впоследствии город переходил под власть различных империй.

Кадис расположен на узком полуострове, почти полностью окруженном водой. Вопреки распространенному мнению, город выходит не к Средиземному морю, а к Атлантическому океану – он находится к западу от Гибралтарского пролива.

Старый город

Исторический центр Кадиса сохранился удивительно хорошо. В отличие от многих крупных европейских городов, в XIX веке его не перестраивали ради широких проспектов и современных транспортных линий.

Старый город представляет собой лабиринт узких улочек, затененных деревьями площадей и домов с потертыми временем фасадами. Здесь также сохранилось более ста смотровых башен, с которых когда-то следили за кораблями, заходящими в порт.

Что посмотреть в Кадисе

Одной из самых известных достопримечательностей города является башня Тавира, возвышающаяся на 33 метра над белыми крышами исторического центра. С ее вершины открывается панорамный вид на Кадис.

Внутри башни расположена старейшая в Испании камера-обскура. С помощью системы зеркал и линз она в режиме реального времени проецирует движущееся изображение города на белую поверхность в затемненной комнате. Когда-то подобные устройства помогали наблюдать за портом, улицами и кораблями.

Еще один символ Кадиса – кафедральный собор с большой золотисто-желтой куполом, который хорошо виден с набережной. В отличие от многих мрачных готических храмов Европы, его интерьер кажется светлым и просторным. Солнечные лучи проникают сквозь купол и отражаются от кремового мрамора и светлого камня.

Лучшие пляжи Кадиса

Одним из главных преимуществ города являются пляжи, расположенные непосредственно рядом с историческим центром. Туристам не нужно долго добираться до побережья – от старых кварталов до моря можно дойти пешком.

Вода в Атлантическом океане прохладнее и более неспокойная, чем в Средиземном море. Однако в жаркое андалузское лето это может стать преимуществом, ведь океан хорошо освежает.

Для активного отдыха рекомендуется выбрать пляж Плайя-де-ла-Виктория. Вдоль него простирается набережная с ресторанами и заведениями, а на самом пляже есть площадки для волейбола. Его регулярно называют одним из лучших городских пляжей Испании.

Более атмосферным местом считается Ла-Калета. Вечером сюда приходят местные жители, музыканты играют под открытым небом, а отдыхающие наблюдают за закатом.

Тем, кто ищет более спокойный отдых, подойдет Плайя-де-Кортадура. Он расположен между Кадисом и материковой частью Андалусии. Пляж окружают природные дюны, а не многоэтажные дома и оживленные набережные. Инфраструктуры здесь меньше, чем на других городских пляжах, но именно это привлекает людей, которые хотят отдохнуть от суеты, не уезжая далеко за пределы города.

Сколько стоит отдых в Кадисе

Кадис остается более доступным, чем Барселона, Ибица и популярные курорты Коста-дель-Соль. Туристы могут пообедать, поужинать и найти жилье без чрезмерных затрат, характерных для самых известных курортов страны.

Традиционный испанский комплексный обед menú del día, который обычно состоит из трех блюд, стоит примерно 17–20 долларов. Обед в недорогом ресторане в историческом центре обойдётся в среднем в 16 долларов.

Ужин из трех блюд на двоих в хорошем ресторане редко стоит больше 50 долларов. Даже заведения с террасами и видом на купол собора остаются более доступными, чем рестораны на самых популярных курортах.

Любителям морепродуктов рекомендуют посетить Центральный рынок. Там можно попробовать свежую жареную рыбу, креветки на гриле и атлантические устрицы.

Цены на жилье также более умеренные. Даже летом в историческом центре и рядом с ним можно найти гостевые дома и небольшие бутик-отели примерно за 90–140 долларов за ночь. В Барселоне или на Ибице подобное жилье в разгар сезона может стоить в несколько раз дороже.

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