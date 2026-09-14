Здесь есть термальные ванны и потайные пещеры: европейская столица подарит вам возможность перезагрузиться

Европейские столицы часто ассоциируются с толпами туристов, очередями в музеи и высокими ценами. Однако Будапешт предлагает совершенно иной формат отдыха. Здесь можно провести день в горячих термальных бассейнах, спуститься в пещеры прямо под городом, прогуляться по зеленому острову посреди Дуная, а вечером заглянуть в один из знаменитых баров-руин.

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Особую атмосферу Будапешта создают и его природные особенности. Город расположен над системой термальных источников, которые веками использовались для купален. Сегодня это одна из главных причин приехать в венгерскую столицу, если хочется совместить экскурсии с отдыхом, сообщает Travel off Path.

Термальные купальни

Будапешт расположен над более чем сотней термальных источников, поэтому купальни здесь давно стали частью городской жизни.

Самый известный комплекс – купальни Сечени в Варошлигете. Просторные открытые бассейны окружены исторической архитектурой, а температура воды позволяет купаться даже в холодное время года. Местные жители нередко играют в шахматы прямо в воде.

Термальная вода содержит кальций, магний и другие минералы, а сами купальни особенно хорошо подходят для отдыха после длительных прогулок по городу.

Еще один популярный вариант – купальни Рудаш. Особенно известен их бассейн на крыше, откуда открывается вид на Дунай и вечерний Будапешт.

Пещеры прямо под городом

Будапешт интересен не только термальными бассейнами. Те же подземные воды, которые питают купальни, на протяжении тысячелетий образовали под холмами Буды разветвленную систему пещер.

Одной из самых известных является пещера Пал-вельди. Ее система простирается на десятки километров и имеет узкие известняковые проходы, крутые лестницы и сталактиты.

Температура под землей в течение года держится примерно на уровне 11 градусов. Поэтому пещеры могут стать хорошим вариантом как в летнюю жару, так и зимой.

Тем, кто не любит тесных проходов, больше подойдет пещера Семльо-хеди. Здесь оборудованы удобные дорожки и освещение, а необычные минеральные образования принесли ей неофициальное название "подземный цветочный сад".

Остров Маргит

Посреди Дуная между Будой и Пештом расположен остров Маргит – большая зеленая зона длиной около 2,5 километра.

Обычное автомобильное движение здесь практически отсутствует, поэтому остров стал одним из самых спокойных мест в центре столицы. Здесь есть музыкальный фонтан, аллеи, старые деревья, руины средневекового доминиканского монастыря и беговая дорожка вокруг острова.

Это хорошее место, чтобы на несколько часов отдохнуть от улиц и достопримечательностей. А если не хочется обходить весь остров пешком, можно арендовать четырехколесный педальный транспорт Bringóhintó.

Знаменитые руин-бары

Еще одна особенность Будапешта – бары в руинах, которые появились в старых зданиях VII района города. Самый известный из них – Szimpla Kert. Старое здание превратили в просторное помещение с комнатами, двориками, старой мебелью, неоновыми вывесками, необычными арт-объектами и большим количеством растений.

Однако это не только место для вечеринок. В руин-барах проводят концерты, кинопоказы и другие культурные мероприятия. А по воскресеньям в Szimpla Kert работает фермерский рынок, где продают сыр, мясные изделия, овощи и другие местные продукты.

Дунай и главные достопримечательности Будапешта

Помимо термальных купален, пещер и необычных баров, одной из главных достопримечательностей города является сам Дунай и монументальная архитектура на его берегах.

Со стороны Пешта прямо у реки стоит здание венгерского парламента – одно из самых узнаваемых сооружений страны. На противоположном берегу возвышаются Будайская крепость и белоснежные башни Рыбацкого бастиона.

Особенно эффектным Будапешт становится после захода солнца. Подсвеченные мосты, парламент, крепость и набережные отражаются в тёмной воде Дуная, создавая одну из самых известных панорам Центральной Европы.

Поэтому Будапешт подойдет тем, кто хочет не только ходить по музеям и осматривать архитектуру, но и по-настоящему отдохнуть. Термальные воды, подземные пещеры, зеленые парки и набережные позволяют легко чередовать насыщенные прогулки с более спокойным досугом.

OBOZ.UA ранее писал, почему стоит посетить Валенсию.

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