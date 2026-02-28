Забудьте о Тенерифе: 3 острова в Испании, которые не уступают

Канарские острова в Испании уже не одно десятилетие остаются излюбленным местом отдыха для миллионов туристов. Однако популярность этого райского места привела к чрезмерному количеству гостей и заставила местных жителей начать выходить на протесты против них.

И их можно понять. Бурное развитие туристического сектора на наиболее популярных островах – Тенерифе, Фуэртевентуре, Гран-Канарии и Лансароте – привело к тому, что местные жители сталкиваются с острым дефицитом жилья и разрушением окружающей среды. Тем, кто не хочет создавать им дополнительные неудобства, советуют обратить внимание не относительно неизведанные части Канаров – всего в архипелаг входит восемь островов. Как пишет Express, туризм там еще не стал господствующим, хотя по красоте природы эти места ничем не уступают известным курортам.

Ла-Гомера

Среди малых островов архипелага Ла-Гомера – третий по размеру, здесь проживает чуть больше 22 тысяч человек. Столицей острова является город Сан-Себастьян-де-ла-Гомера. Путешественники, ищущие аутентичности, часто выбирают именно этот крошечный остров. В отличие от Тенерифе или Гран-Канарии, где многие районы плотно застроены однотипными сетевыми отелями и пабами, Ла-Гомера предлагает более уникальную архитектуру и значительно более спокойный отдых. Многих привлекает этот идиллический рай, который ещё не успела поглотить типичная для отрасли коммерция.

Компактный вулканический остров – настоящая находка для любителей активного отдыха, ведь здесь есть множество маршрутов для пеших и велосипедных прогулок. А стокилометровая береговая линия поражает величественными пляжами с уникальным черным песком.

Эль-Иерро

Эль-Иерро, известный как "остров Меридиана", является вторым по миниатюрности и самым юго-западным островом Канар. На его небольшой площади проживает всего около 11,5 тысяч человек.

Остров особенно ценят любители дайвинга. Кроме того, власти Эль-Иерро активно заботятся о его экологии – здесь внедряют использование возобновляемых источников энергии, стремясь к полной энергетической независимости. Те, кто бывал здесь, часто называют остров самой большой скрытой жемчужиной архипелага. Несмотря на небольшие размеры, он способен удивить разнообразием интересных локаций. Путешественников, которые выберут Эль-Иерро ждут не только походы и погружения в океан, но и настоящее гастрономическое путешествие многочисленными изысканными заведениями с местным колоритом.

Ла-Пальма

Ла-Пальму часто называют "La Isla Bonita", что в переводе означает "Красивый остров". По площади он занимает пятое место среди основных островов архипелага, а его население составляет около 84 тысяч жителей.

Местные власти активно приглашают туристов открывать для себя прелести этого острова. Здесь можно найти невероятные ландшафты: величественные вулканы, густые леса, уникальные пляжи и чистое звездное небо, благодаря которым остров вполне оправдывает свое название. Основными преимуществами Ла-Пальмы являются ее экологичность и безопасность, что делает остров идеальным местом для тех, кто ценит здоровую окружающую среду и спокойный отдых на природе.

