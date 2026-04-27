Забудьте о Париже: 5 малолюдных, но не менее увлекательных направлений во Франции

Париж остается самым посещаемым городом мира, но Франция точно не сводится только к Эйфелевой башне, прогулкам по Сене и толпам на Монмартре. За пределами столицы есть немало мест, где можно увидеть атмосферную и очень разную Францию без избытка туристов, карманников и бесконечных очередей.

Видео дня

Эти направления все больше привлекают тех, кто хочет увидеть средневековые города, римское наследие, морские порты и региональную кухню. Среди самых интересных вариантов Travel off Path называют Кемпер, Арль, Эг-Морт, Реймс и Бастию.

Кемпер

Для тех, кто ищет атмосферу старой Бретани, Кемпер может стать настоящим открытием. Это небольшой город в самом сердце региона, который особенно ценят за его исторический центр с узкими мощеными улицами, фахверковыми домами и небольшими магазинами.

Здесь можно почувствовать настоящую, менее туристическую Бретань, которую часто затеняют более популярные места вроде Сен-Мало. В Кемпере сохранилась архитектура XV века.

Отдельно выделяют собор Сен-Корентен, который возвышается над крышами старого города. Его готические шпили, детализированные витражи, своды и расположение у реки делают это сооружение одним из самых красивых во Франции. А еще Кемпер привлекает гастрономией, в частности знаменитыми квадратными крепами.

Арль

Прованс остается одним из самых любимых французских регионов для путешественников, но кроме лавандовых полей и виноделен там есть еще и древний римский пласт, который часто недооценивают. Именно таким городом называют Арль.

Этот прибрежный город на реке Рона сочетает очень сильное античное наследие и художественную атмосферу. Одной из главных достопримечательностей здесь является римский амфитеатр, который называют одним из самых впечатляющих среди подобных сооружений. Он хорошо сохранился, имеет целостную эллиптическую арену, мраморные сиденья и монументальные аркады. Летом там до сих пор проводят концерты и другие события.

Сам Арль одновременно напоминает живописный пейзаж постимпрессионистов – с желтоватым камнем зданий, характерными ставнями и особой атмосферой вечернего света. Именно здесь Ван Гог написал ряд своих самых известных работ, и город до сих пор сохраняет узнаваемые черты с его картин.

Эг-Морт

Эг-Морт описывают как место, которое легко можно принять за вымысел: полностью окруженный стенами средневековый город с башнями, валами и озером рядом. Он расположен в регионе Камарг и поражает уже с первого взгляда на городские ворота, пустые рвы и мощные укрепления.

Стены, окружающие старый город, настолько эффектны, что их даже сравнивают с Дубровником. Самое интересное то, что по ним можно пройти полный круг. Такая прогулка занимает примерно 45 минут и открывает сразу два совершенно разных вида: на старинные крыши и прямолинейную застройку с одной стороны и розовое озеро – с другой.

Розовый цвет озера связывают с очень соленой водой и микроорганизмом Dunaliella salina. Сам регион является одним из центров морской соли во Франции. Если хочется увидеть максимально яркий розовый оттенок, лучше всего ехать в июле или августе, когда света и солености больше всего.

Реймс

Реймс часто ассоциируется с шампанским, но его главный исторический вес связан с другим. Именно здесь расположен собор Нотр-Дам-де-Реймс, который называют самым важным средневековым собором Франции.

В некотором смысле это французский аналог Вестминстерского аббатства, ведь именно здесь от примерно 816 до 1825 года короновали почти всех французских королей. Архитектурно собор поражает тремя богато украшенными порталами, витражной розой и аркбутанами, которые будто взлетают в небо.

Многие туристы приезжают сюда на короткую поездку из Парижа, но город советуют не сводить только к одному собору. В Реймсе есть еще базилика Сен-Реми – редкое сочетание романского и готического стилей с чрезвычайно сильными витражами и очень атмосферным интерьером.

Среди менее очевидных мест выделяют Порт-де-Марс – хорошо сохранившуюся римскую триумфальную арку III века с выразительными рельефами и резьбой.

Бастия

На фоне более шумных курортных локаций южной Корсики Бастия на северо-востоке острова значительно спокойнее и аутентичнее. Это город с оживленным портом, рынками, старыми улочками.

Особое место здесь занимает Старый порт с пастельными домами, рыбацкими лодками, итальянскими кафе и блестящей набережной. Его называют одним из главных символов города.

Над портом возвышается Цитадель Бастии – крепость на холме, которая со временем превратилась и в жилой квартал.

Тем, кто едет на Корсику за едой, особенно советуют посетить Place du Marché, прежде всего в субботу утром, когда там работает рынок фермеров и торговцев. Там можно попробовать местные продукты – от панини с прошутто и сыром brocciu до fiadone, корсиканского десерта на основе того же сыра, яиц, сахара и цедры лимона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.