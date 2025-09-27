Забудьте о Бали: туристам посоветовали незабываемые места в Индонезии

Индонезия – это не только Бали. Архипелаг из более 17 тысяч островов имеет десятки уникальных уголков, где сохранена настоящая культура, природа и та самая магия путешествий без толп туристов.

Видео дня

Если вы хотите увидеть страну с другой стороны, стоит обратить внимание на несколько направлений, которые уже называют альтернативой известному курорту. Детали рассказало издание Travel and Leisure.

Йогьякарта и Боробудур

Культурная столица Явы, Йогьякарта, славится крупнейшим в мире буддийским храмом Боробудур, занесенным в список ЮНЕСКО. Туристы могут остановиться в отелях с видами на храм IX века и вулкан Мерапи, посетить деревню Кандиреджо, где до сих пор сохраняются ремесла и традиции, или подняться к уединенному храму Селогрио.

Раджа-Ампат

Острова Раджа-Ампат в Западной Папуи – это рай для дайверов и тех, кто мечтает увидеть коралловые рифы мирового масштаба. Здесь можно поплавать с морскими черепахами, рифовыми акулами и тропическими рыбами, открыть для себя скрытые лагуны на каяке и ощутить абсолютную свободу без шума курортных зон.

Лабуан-Баджо и Национальный парк Комодо

Город Лабуан-Баджо на острове Флорес – ворота в легендарный парк Комодо. Именно здесь обитают гигантские вараны, известные как "драконы Комодо". Путешествие сюда сочетает в себе активный трекинг, дайвинг с манта-скатами и захватывающие панорамы с вершины острова Падар.

Остров Сумба

Сумба – это спокойствие и аутентичность, где природа соединена с традиционной культурой. Здесь можно кататься верхом прямо в волнах океана, открывать водопады в джунглях и знакомиться с местными общинами. Курорт Nihi Sumba регулярно входит в рейтинги лучших в мире, но главная ценность острова – его первозданная красота.

Вулкан Бромо

На Яве стоит встретить рассвет возле кратера действующего вулкана Бромо. Со смотровой площадки на холме Кинг-Конг открывается потрясающий пейзаж, когда первые лучи солнца освещают туман над кальдерой. После этого путешественники поднимаются по лестнице прямо к краю вулкана, чтобы заглянуть внутрь.

Калимантан

Индонезийская часть острова Борнео – это джунгли и реки. Путешествие на деревянной лодке-клотоке по реке Секониер в нацпарке Танджунг-Путинг открывает встречи с дикими орангутанами, посещение исследовательского центра Camp Leakey и ночевку прямо под звездами среди тропического леса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 10 городов вошли в рейтинг лучших по гастрономическим впечатлениям для туристов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.