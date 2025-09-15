Два из них в Африке: названы лучшие города мира по качеству еды

Среди всех видов туризма гастротуризм занимает отдельное и даже особое место. Путешествия по миру для того, чтобы познать культуру разных страны через их кухню набирают все большую популярность, а Африка приобретает все большее значение у гурманов.

Как пишет издание Express, об этом свидетельствует рейтинг Time Out's Best Cities for Food. В десятке городов мира с самой интересной кухней оказалось сразу два африканских города, причем один из них вошел в топ-5. Чтобы составить этот рейтинг, эксперты проводят опрос местных жителей и экспертов по туризму, которые специализируются именно на кулинарных турах. Учитывали также качество и разнообразие продуктов, традиции, инновации и культурное разнообразие кулинарной сцены города. И вот эти десятка лучших локаций куда стоит отправиться за яркими кулинарными впечатлениями. Города расположены с 10 места по 1.

Джакарта, Индонезия

Индонезийская столица покоряет сердца гурманов такими блюдами как сатай и наси горенг. А еще здесь хорошо развита яркая культура уличной еды.

Париж, Франция

Париж, известен такой своей всемирно известной классикой, как багеты и круассаны. А высокая кухня Франции остается мировым гастрономическим эталоном.

Шанхай, Китай

Традиционные китайские пельмени лучше пробовать именно в Шанхае. Также город запоминается динамичным сочетанием разнообразной уличной еды и ресторанов мирового класса.

Лагос, Нигерия

Африканская столица поражает ярким многообразием своей кухни. Представьте себе зажаренные говяжьи шашлычки с овощами суйя, насыщенный рис джоллоф и сладкие жареные пончики паф-паф – это все местные специалитеты.

Мехико, Мексика

Мексиканская уличная еда – мировой эталон блюд, которые можно потреблять на ходу. Тако, соус моле и крепкий напиток мескаль определяют высокую кулинарную репутацию этого огромного города.

Мадрид, Испания

От тапаса до чуррос, Мадрид сочетает традиции испанской кухни с передовой гастрономией. Это делает его европейской гастрономической столицей.

Кейптаун, Южноафриканская Республика

Здешняя кухня славится местными ингредиентами, морепродуктами и международными влияниями. И шикарные блюда ресторанов, и быстрые перекусы с фудтраков Кейптауна можно потреблять, созерцая потрясающие пейзажи.

Медельин, Колумбия

Этот южноамериканский город за последние годы существенно продвинул свою гастрономическую сцену вперед. Для этого древние традиционные вкусы смешали с современными технологиями и подходами к кулинарии.

Бангкок, Таиланд

Это настоящий рай уличной еды. Бангкок славится такими насыщенными блюдами, как пад-тай, клейкий рис с манго и огненное карри.

Новый Орлеан, США

Первое место в рейтинге занял Новый Орлеан, который является родиной креольской и каджунской кухонь. Больше нигде вы не попробуете такого вкусного супа гамбо и сэндвича по-бой. И все это появилось на почве действительно яркой гастрономической культуры, уходящей корнями в историю.

