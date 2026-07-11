Юг Европы уже не в моде: куда туристы уезжают, спасаясь от жары
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Еще совсем недавно летний отпуск для многих ассоциировался прежде всего со Средиземноморьем, пляжами, жарой и солнцем. Однако сильные волны жары меняют туристические привычки. Вместо того чтобы искать самые жаркие курорты, часть путешественников выбирает города, где летом можно гулять без изнурительной жары, спать без духоты и наслаждаться природой.
Именно так появился тренд coolcation – отпуск в более прохладном климате. Туристы сознательно выбирают северные или горные направления, чтобы заменить жару на фьорды, озера, морской бриз, зеленые парки и комфортные температуры.
Одним из самых популярных направлений для такого путешествия стал Гётеборг в Швеции. В августе средняя температура там держится примерно в пределах 13–21 градуса, что делает город гораздо более комфортным вариантом для тех, кто плохо переносит жару.
Гетеборг – второй по величине город Швеции, но в нем царит более спокойная атмосфера, чем в Стокгольме. Туристов привлекают каналы, красочные деревянные дома, морской воздух и близость к архипелагу. Здесь можно провести день, путешествуя по островам на пароме, а затем вернуться в город и прогуляться по району Гага – одному из старейших в Гетеборге, известному деревянными домами XIX века и уютными кафе.
На втором месте оказался Стокгольм. Интерес к столице Швеции вырос на 22%. Город расположен на 14 островах, поэтому вода здесь всегда рядом. Это особенно важно летом: в Стокгольме развита культура купания прямо в черте города или неподалеку от него.
Путешественникам рекомендуют прогуляться по средневековому району Гамла-Стан, а затем отправиться на пароме к архипелагу. Стокгольмский архипелаг насчитывает тысячи островов, и такая поездка может стать альтернативой классическому пляжному отдыху на юге Европы.
В список популярных coolcation-направлений также вошли города Швейцарии, Норвегии и Австрии. Они привлекают туристов не только более мягким климатом, но и сочетанием городской культуры, горных пейзажей, озёр и возможностей для активного отдыха.
Среди самых популярных направлений для более прохладного летнего путешествия в Европе назвали:
- Гётеборг, Швеция;
- Стокгольм, Швеция;
- Цюрих, Швейцария;
- Женева, Швейцария;
- Осло, Норвегия;
- Инсбрук, Австрия;
- Зальцбург, Австрия.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, где находятся лучшие для пеших походов по склонам вулканы.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.