Юг Европы уже не в моде: куда туристы уезжают, спасаясь от жары

Еще совсем недавно летний отпуск для многих ассоциировался прежде всего со Средиземноморьем, пляжами, жарой и солнцем. Однако сильные волны жары меняют туристические привычки. Вместо того чтобы искать самые жаркие курорты, часть путешественников выбирает города, где летом можно гулять без изнурительной жары, спать без духоты и наслаждаться природой.

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Именно так появился тренд coolcation – отпуск в более прохладном климате. Туристы сознательно выбирают северные или горные направления, чтобы заменить жару на фьорды, озера, морской бриз, зеленые парки и комфортные температуры.

Одним из самых популярных направлений для такого путешествия стал Гётеборг в Швеции. В августе средняя температура там держится примерно в пределах 13–21 градуса, что делает город гораздо более комфортным вариантом для тех, кто плохо переносит жару.

Гетеборг – второй по величине город Швеции, но в нем царит более спокойная атмосфера, чем в Стокгольме. Туристов привлекают каналы, красочные деревянные дома, морской воздух и близость к архипелагу. Здесь можно провести день, путешествуя по островам на пароме, а затем вернуться в город и прогуляться по району Гага – одному из старейших в Гетеборге, известному деревянными домами XIX века и уютными кафе.

На втором месте оказался Стокгольм. Интерес к столице Швеции вырос на 22%. Город расположен на 14 островах, поэтому вода здесь всегда рядом. Это особенно важно летом: в Стокгольме развита культура купания прямо в черте города или неподалеку от него.

Путешественникам рекомендуют прогуляться по средневековому району Гамла-Стан, а затем отправиться на пароме к архипелагу. Стокгольмский архипелаг насчитывает тысячи островов, и такая поездка может стать альтернативой классическому пляжному отдыху на юге Европы.

В список популярных coolcation-направлений также вошли города Швейцарии, Норвегии и Австрии. Они привлекают туристов не только более мягким климатом, но и сочетанием городской культуры, горных пейзажей, озёр и возможностей для активного отдыха.

Среди самых популярных направлений для более прохладного летнего путешествия в Европе назвали:

Гётеборг, Швеция; Стокгольм, Швеция; Цюрих, Швейцария; Женева, Швейцария; Осло, Норвегия; Инсбрук, Австрия; Зальцбург, Австрия.

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