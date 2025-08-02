Выходные у Киевского моря: перезагрузка и отдых в поселке Толокунь

Подальше от забот, ближе к воде. Поселок Толокунь, Вышгородского района, Киевской области может похвастаться панорамами Киевского моря, современным глемпингом и ночевкой в сферах, красивейшим зоопарком Украины рядом и экологическими занятиями, позволяющими отдохнуть душой и телом. Вырваться на выходные, чтобы почувствовать немного летнего вайпа можно, потратив на дорогу всего час от столицы.

Лучшие приключения в поселке Толокунь

Видео дня

Расположившийся на берегу Днепра городок обладает красивыми пляжами, терапевтическими картинами и современными локациями для отдыха. Здесь можно перезагрузиться за один день, просто лежа на чистом песочке, вглядываясь за синий горизонт, а можно устроить настоящий тур, по лучшим аттракциям, которые предлагает Толокунь.

Толокунская сечь

Место, где дети могут почувствовать себя казаками и, наконец, отключиться от мира гаджетов. Локация работает, как лагерь, где активный отдых начинается в 7 утра и заканчивается только с отбоем. Казацкие традиции, соревнования, занятия по боевому гопаку, стрельба из луков, пушек, купание и свежий воздух 24/7 – именно то, что нужно для здорового развития детей от 7 до 13 лет.

Комплекс "AMORE"

Просто ВАУ для пар, молодоженов, или семей, которые хотят побыть вместе в тишине и уюте. У самой воды расположены А-домики с подсветкой и дополнительной территорией для барбекю. Они оснащены резервным электропотреблением и кондиционерами, горячей водой и современными уборными. Рядом находятся живописной лес и прокат велосипедов, для активных прогулок по тропам. Многие посетители рекомендуют локацию, как "место–силы и вдохновения на эту жизнь".

Глемпинг ecoSpace Sea

Если вы еще ни разу не ночевали в купольных сферах, стоит попробовать с видом на Днепр. Сами сферы тематические, вы сможете выбрать антураж по вкусу. На территории есть чан–джакузи, для дневного релакса, или вечернего романтик. Открытый бассейн с подогревом и сауна, не оставят вас без купания, даже при не летней погоде. Приготовьте себе барбекю, посидите у вечернего костра и насладитесь утренними завтраками, которые включены в бронирование.

Глемпинг также приглашает в свой ресторан всех желающих и на рыбалку, тех, кто ценит терапевтические посиделки с удочкой на Киевском море.

Комплекс Дача

Локация обеспечивает загородный отдых детям и взрослым. Живописная территория, места для релакса возле Днепра и посреди леса. Пока для детей проводятся анимационные программы и мастер–классы, взрослых ждет мангал, рыбалка и водные экскурсии.

Отдыхая в поселке Толокунь, удобно добраться до таких интересных локаций, как:

Зоопарк XII месяцев (25 км) — один из самых привлекательных и сказочных центров с дикими и экзотическими животными в Украине.

Конюшня "Идиллия" — вас ждет конная терапия, уроки верховой езды и прогулки верхом.

Экопарк Медвино (94 км) — ваше фотосафари за верблюдами, оленями, ламами и другими интересными редкими животными.

Национальный парк Межигорье (43 км) — ландшафтный парк с зоопарком и водоемами.

Если вы еще не придумали, чем заняться на выходных, отправляйтесь на Киевское море в поселок Толокунь, чтобы утихомирить мысли и дать душе отдохнуть. Ранее OBOZ.UA рассказывал: где искупаться в Киеве под открытым небом — бассейны и новые локации отдыха на Днепре и Днестре.