Бассейны Киева и окрестностей под открытым небом: сколько стоит комфорт и безопасность

Учитывая, что пляжи столицы официально открыты не были, осторожные граждане и гости города ищут, где освежиться в комфорте и относительной безопасности. Предлагаем рассмотреть 5 топовых мест Киева, для купания в бассейнах под открытым небом и локации, для наслаждения отдыхом на природе, без потери современных возможностей.

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Пирс 39 — ВДНХ, Киев

Зона отдыха ВДНХ стала традиционной локацией для посещения в течение года. Летом гостям предлагаются "холодные" футкорты, развлечения на качелях и экстрим канатного парка. Жемчужиной жаркого отдыха на ВДНХ традиционно становится большой открытый бассейн, где взрослые и дети могут почасово развлекаться в воде и загорать на шезлонгах. Отдельный оазис для самых маленьких с водными спусками и бар для взрослых, добавляют атмосферы релакса и веселья. На территории также есть аренда шатров, здесь семьи и друзья могут побыть в уюте и комфорте. Посетить бассейн можно с 11 часов дня. В стоимость входного билета входит шезлонг:

дети — от 100 грн/час до 250 грн/час;

взрослые — от 200 грн/час до 125 грн/час;

шатер — 1000 грн/день;

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Sungrilla Secret Beach — Подол, Киев

Причин посетить Подол теперь стало на одну больше. Этот оазис с отдельными зонами для взрослых и детей имеет инстаграмную панораму на Днепр и мягкие комфортабельные шезлонги. Пляжный комплекс большой, на его территории ресторан, бар, шатры, кровати под зонтами и сцена для вечерних программ. Бассейн только для взрослых дает возможность релаксировать без детей, а политика "петфрендли" позволяет брать небольших воспитанных четвероногих с собой.

Целый день у бассейна стоит:

на шезлонге — от 800 грн;

на кровати — от 2 500 грн;

в шатре — от 3 500 грн.

Пляж Яхта — Оболонь, Киев,

Идеальное место для семейного пляжного отдыха и релакса парой. Это возможно благодаря трем бассейнам, один из которых насчитывает бар и является открытым только для взрослых. Мягкие современные шезлонги различных форм и конструкций позволяют выбрать свою атмосферу и уровень уединения. Ресторан предлагает закуски от 80 грн, салаты и основные блюда со средней стоимостью 250 грн. Территория комплекса большая, здесь можно поиграть в активные пляжные игры на зеленых лужайках, играть на детской площадке, кататься на инстаграмных качелях, посещать Динопарк и делать замечательные фотографии в различных фотозоне.

Стоимость:

шезлонг Динопарк — от 150 грн;

премиум шезлонги — от 400 грн;

нестандартные шезлонги (коконы, овалы, бунгало) — от 600 до 3 500 грн.

Sobi Club — Хотяновка, Киевская область

На берегу Днепра, среди соснового леса с песчаным песочком, бассейнами разного уровня высоты и объемов, расположился загородный комплекс для отдыха всей семьей, включая четвероногих. Детские водные зоны оснащены горками, а взрослые гидромассажными ваннами. На территории комплекса можно провести весь день и даже остаться на ночь. Стоимость зависит от, выбранных для летнего релакса, зон:

общая — от 1 500 грн до 2 200 грн;

премиум — от 2 100 грн до 3 000 грн;

парковая — 750–850 грн (ребенок), 1 300 грн (взрослый);

бунгало — от 3 500 грн на двоих.

Shelest — Киевское водохранилище

В загородном комплексе с бассейном можно активно отдыхать на воде, хоть все выходные, или отпуск. Отель на территории, рестораны и много водных видов транспорта от каяков до сапов и катеров. На территории также есть баня и спа–комплекс. Вокруг только высокие сосны, чистый воздух и возможности для полноценного отдыха.

Забронировав номер, бассейны войдут в оплату, в случае отдыха на один день, цена шезлонгов составляет от 1 500 грн.

Купайтесь и загорайте в Киеве безопасно и комфортно. Ранее OBOZ.UA писал о: бюджетном отдыхе в Могилев-Подольском и отдыхе на озере Молодости в Карпатах.