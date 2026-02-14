Выбор неожиданный: какую страну назвали лучшей для путешествия в 2026 году

В 2026 году путешественники ищут места, где можно совместить отдых, приключения и аутентичные впечатления без толп. Авторитетное издание Lonely Planet объявило Перу лидером своего списка 25 лучших стран и регионов для посещения.

Эксперты отмечают, что страна предлагает идеальные условия именно в начале весны, в частности в марте. Это период, когда многие популярные направления еще холодные или переполнены, а Перу уже радует солнцем и спокойствием, пишет Express.

Чем Перу привлекает путешественников

Перу получило первое место в рейтинге Lonely Planet Best in Travel 2026 благодаря исключительным ландшафтам, богатой культуре и биоразнообразию. Эксперты подчеркивают, что страна идеально подходит для тех, кто хочет не только пляжного релакса, но и глубокого знакомства с историей и природой. Здесь можно найти все: от древних памятников до тропических лесов и океанского побережья.

Особенно выигрышным является март – конец сезона дождей в горах и джунглях. В это время значительно уменьшается поток туристов по сравнению с сухим сезоном с апреля по октябрь. В результате посетители наслаждаются спокойными прогулками Мачу-Пикчу, более низкими ценами на проживание и меньшим количеством людей в ключевых локациях.

Климат и лучшие регионы для весеннего визита

Вдоль северного побережья температура в марте достигает 25-27 °C, а иногда и выше, что делает пляжи Пунта-Саль и другие прибрежные зоны привлекательными для солнечного отдыха. В столице Лиме также тепло – около 26 °C, с комфортной погодой для прогулок по городу. В то же время Анды и Амазония в этот период более влажные, но именно побережье обеспечивает то солнце, которого не хватает во многих других странах весной.

Разнообразие активностей впечатляет: от исследования старинных улиц Куско и походов по андским тропам до экскурсий по Амазонке из Икитоса, где можно наблюдать за дикой природой. Северные пляжи предлагают спокойное море и значительно меньше людей, чем в популярных тропических курортах мира в тот же период.

Культурное наследие Перу добавляет путешествию глубины: традиционные фестивали, уникальная кухня, музеи об империи инков и коренных народах создают незабываемые впечатления.

Март приносит не только комфортную погоду на побережье, но и ощущение пространства и аутентичности, которого так не хватает в переполненных сезонах. Именно поэтому Перу становится идеальным выбором для тех, кто планирует незабываемую поездку в 2026 году.

