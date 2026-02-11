Названа лучшая страна Европы для хайкинга

Хайкинг – это разновидность пешего туризма, который предусматривает прогулки по природным маршрутам от легкого до сложного уровня без обязательного специального снаряжения. Он сочетает физическую активность, отдых на природе и возможность исследовать уникальные ландшафты. Именно поэтому хайкинг становится все более популярным среди туристов, которые ищут активный, но доступный формат путешествий.

Интерес к такому отдыху стремительно растет во всем мире. Сервис Airbnb обнародовал прогнозы путешествий, согласно которым интерес к национальным паркам США вырос на 35%, а бронирование жилья для отдыха на природе опередило все другие категории.

В то же время все больше путешественников обращают внимание и на Европу, которая предлагает не менее разнообразные и живописные пешеходные маршруты.

Чтобы помочь туристам выбрать лучшие направления, туроператор Hut to Hut Hiking Dolomites провел масштабное исследование европейских стран. Эксперты оценили их по восьми критериям, среди которых

экологическая эффективность,

общая длина троп,

максимальный набор высоты,

количество осадков,

число маршрутов,

отзывы туристов

доля легких трасс для начинающих.

Рейтинг стран: кто стал лидером

По результатам анализа лучшей страной Европы для хайкинга признали Францию. Она набрала общий балл 65,7 благодаря разветвленной сети маршрутов протяженностью почти 6 тысяч километров и разнообразному рельефу с максимальными высотами до 4806 метров. Кроме того, в стране зафиксировано почти 40 тысяч пешеходных троп и более миллиона отзывов, что значительно облегчает планирование путешествий.

В то же время исследователи отмечают и определенный недостаток Франции для новичков. Лишь около 1,3% маршрутов в стране классифицируются как легкие, поэтому большинство трасс больше подойдут для туристов с опытом. Несмотря на это, сочетание гор, равнин и побережья делает Францию привлекательной для любителей активного отдыха.

Второе место в рейтинге заняла Испания, которая лишь незначительно уступила лидеру. Страна предлагает более 4,6 тысячи миль маршрутов для пеших походов, но потеряла первую позицию из-за меньшего количества отзывов о тропах.

Замыкает тройку Великобритания с почти 3,3 тысячи миль маршрутов, высокими оценками туристов и более чем двумя миллионами отзывов, хотя частые осадки помешали ей подняться выше.

Исследователи отмечают, что рейтинг – лишь отправная точка для выбора маршрута. Европа насчитывает более 40 стран с собственной культурой и ландшафтами, 10 основных горных хребтов и более 500 национальных парков. Это значит, что возможности для хайкинга на континенте практически безграничны – как для опытных путешественников, так и для тех, кто только открывает для себя этот вид активного туризма.

