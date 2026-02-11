Названа лучшая страна Европы для хайкинга
Хайкинг – это разновидность пешего туризма, который предусматривает прогулки по природным маршрутам от легкого до сложного уровня без обязательного специального снаряжения. Он сочетает физическую активность, отдых на природе и возможность исследовать уникальные ландшафты. Именно поэтому хайкинг становится все более популярным среди туристов, которые ищут активный, но доступный формат путешествий.
Интерес к такому отдыху стремительно растет во всем мире. Сервис Airbnb обнародовал прогнозы путешествий, согласно которым интерес к национальным паркам США вырос на 35%, а бронирование жилья для отдыха на природе опередило все другие категории.
В то же время все больше путешественников обращают внимание и на Европу, которая предлагает не менее разнообразные и живописные пешеходные маршруты.
Чтобы помочь туристам выбрать лучшие направления, туроператор Hut to Hut Hiking Dolomites провел масштабное исследование европейских стран. Эксперты оценили их по восьми критериям, среди которых
- экологическая эффективность,
- общая длина троп,
- максимальный набор высоты,
- количество осадков,
- число маршрутов,
- отзывы туристов
- доля легких трасс для начинающих.
Рейтинг стран: кто стал лидером
По результатам анализа лучшей страной Европы для хайкинга признали Францию. Она набрала общий балл 65,7 благодаря разветвленной сети маршрутов протяженностью почти 6 тысяч километров и разнообразному рельефу с максимальными высотами до 4806 метров. Кроме того, в стране зафиксировано почти 40 тысяч пешеходных троп и более миллиона отзывов, что значительно облегчает планирование путешествий.
В то же время исследователи отмечают и определенный недостаток Франции для новичков. Лишь около 1,3% маршрутов в стране классифицируются как легкие, поэтому большинство трасс больше подойдут для туристов с опытом. Несмотря на это, сочетание гор, равнин и побережья делает Францию привлекательной для любителей активного отдыха.
Второе место в рейтинге заняла Испания, которая лишь незначительно уступила лидеру. Страна предлагает более 4,6 тысячи миль маршрутов для пеших походов, но потеряла первую позицию из-за меньшего количества отзывов о тропах.
Замыкает тройку Великобритания с почти 3,3 тысячи миль маршрутов, высокими оценками туристов и более чем двумя миллионами отзывов, хотя частые осадки помешали ей подняться выше.
Исследователи отмечают, что рейтинг – лишь отправная точка для выбора маршрута. Европа насчитывает более 40 стран с собственной культурой и ландшафтами, 10 основных горных хребтов и более 500 национальных парков. Это значит, что возможности для хайкинга на континенте практически безграничны – как для опытных путешественников, так и для тех, кто только открывает для себя этот вид активного туризма.
