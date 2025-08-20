Выбирают мало туристов: маленькая страна Европы поражает пейзажами

Порой кажется, что Европа уже изучена туристами вдоль и поперек. Однако есть на карте континента целая страна, которая все еще остается не слишком популярным туристическим направлением, хотя и может похвастаться потрясающими пейзажами и уютной атмосферой.

Эта небольшая страна расположена между Швейцарией и Австрией и занимает площадь всего 150 квадратных километров. Конечно, речь идет о Лихтенштейне. И, как пишет издание Express, несмотря на маленькие размеры, его красота способствует невероятному отдыху. Лихтенштейн – это настоящая жемчужина Европы. Его столица, Вадуц, является резиденцией королевской семьи и позволяет взглянуть на уникальное сочетание современности и традиций. Есть здесь и живописные альпийские пейзажи, и средневековые замки, и богатая культурная жизнь.

При этом, по данным Statista, Лихтенштейн ежегодно посещают лишь чуть более 100 тысяч туристов. Население самой страны составляет чуть более 40 000 человек.

Если вы все же посетите Лихтенштейн, обязательно запланируйте визит в замок Вадуц, который здесь видно отовсюду. Замок был построен около 700 лет назад и пользуется популярностью у туристов. Зайти внутрь, к сожалению, не получится – экскурсий здесь не проводят, однако от стен сооружения открывается фантастический вид на Альпы и на город.

Если вы любите приключения, еще одно хорошее место для посещения – канатная дорога Сарейш. Поездка по ней станет еще одной возможностью полюбоваться потрясающими пейзажами Лихтенштейна. Когда вы подниметесь на самую вершину дороги, то сможете увидеть приграничье Австрии.

Лихтенштейн – это богатая страна, поэтому отдохнуть здесь совсем дешево получится вряд ли. Однако его красота стоит того, чтобы запланировать визит в эту крошечную страну. Этот регион подарит вам иной опыт путешествий, и вы не будете одним из тысяч туристов, которые слоняются по переполненным улицам и толкаются возле главных достопримечательностей.

