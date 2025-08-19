Гватемала бьет туристические рекорды: что интересного в этой стране

Когда речь идет о путешествиях в Центральную Америку, главным центром притяжения для туристов является Мексика. Однако к югу от этой страны находится еще одна, не менее интересная, которую все активнее открывают для себя путешественники, ищущие небанальных направлений.

Видео дня

Как пишет издание Travel off Path, этой страной является Гватемала. В 2025 году ее уже посетило более 1,6 миллионов иностранных туристов, сообщает Институт туризма Гватемалы. Может показаться, что это не так много, но это небольшая страна с населением около 18 миллионов человек. Ежегодное увеличение потока туристов здесь составляет около 8%. Но что делает Гватемалу такой привлекательной?

Мексику любят за ее древнюю культуру и нетронутые природные заповедники, Доминиканскую Республику – за райские курортные города на берегу кристально чистого моря, а Колумбию – за живую атмосферу и низкие цены. Но что, если бы все это можно было бы получить в одном месте?

Гватемала, расположенная на побережье как Карибского моря, так и Тихого океана, предлагает прекрасные густые джунгли, усеянные водопадами. Также здесь можно увидеть руины исчезнувших цивилизаций и множество исторических городов, построенных в колониальную эпоху.

Антигуа-Гватемала – одна из главных жемчужин страны. Это живописный колониальный город с мощеными улочками, известный прежде всего своей церковью и монастырем Ла-Мерсед, а также культовой аркой Санта-Каталина.

Главное чудо природы, кроме морских пляжей, это озеро Атитлан – высокогорный водоем, окруженный вулканами и поселениями коренных народов. А водопад Семук-Чампей, расположенный глубоко в джунглях привлекает своими известняковыми уступами и бирюзовой водой.

Если вы любите Мексику за ее мистические руины майя, то обязательно посетите гватемальский Тикаль – один из самых больших и важных городов доколумбовой эпохи. А заросший джуглями Эль-Мирадон виден издалека благодаря вершине пирамиды, возвышающейся над деревьями.

Тем, кто ищет белоснежных карибских пляжей, стоит обратить внимание на город Ливингстон. Серферов и любителей других водных видов спорта манит Эль-Паредон на тихоокеанском побережье.

В дополнение ко всем своим природным и культурным чудесам Гватемала предлагает достаточно высокий уровень безопасности, особенно на фоне других центральноамериканских стран. Туристам советуют смело отправляться исследовать эту замечательную страну.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Европе можно найти достойную альтернативу Мальдивам – вы будете удивлены.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.