Гватемала бьет туристические рекорды: что интересного в этой стране
Когда речь идет о путешествиях в Центральную Америку, главным центром притяжения для туристов является Мексика. Однако к югу от этой страны находится еще одна, не менее интересная, которую все активнее открывают для себя путешественники, ищущие небанальных направлений.
Как пишет издание Travel off Path, этой страной является Гватемала. В 2025 году ее уже посетило более 1,6 миллионов иностранных туристов, сообщает Институт туризма Гватемалы. Может показаться, что это не так много, но это небольшая страна с населением около 18 миллионов человек. Ежегодное увеличение потока туристов здесь составляет около 8%. Но что делает Гватемалу такой привлекательной?
Мексику любят за ее древнюю культуру и нетронутые природные заповедники, Доминиканскую Республику – за райские курортные города на берегу кристально чистого моря, а Колумбию – за живую атмосферу и низкие цены. Но что, если бы все это можно было бы получить в одном месте?
Гватемала, расположенная на побережье как Карибского моря, так и Тихого океана, предлагает прекрасные густые джунгли, усеянные водопадами. Также здесь можно увидеть руины исчезнувших цивилизаций и множество исторических городов, построенных в колониальную эпоху.
Антигуа-Гватемала – одна из главных жемчужин страны. Это живописный колониальный город с мощеными улочками, известный прежде всего своей церковью и монастырем Ла-Мерсед, а также культовой аркой Санта-Каталина.
Главное чудо природы, кроме морских пляжей, это озеро Атитлан – высокогорный водоем, окруженный вулканами и поселениями коренных народов. А водопад Семук-Чампей, расположенный глубоко в джунглях привлекает своими известняковыми уступами и бирюзовой водой.
Если вы любите Мексику за ее мистические руины майя, то обязательно посетите гватемальский Тикаль – один из самых больших и важных городов доколумбовой эпохи. А заросший джуглями Эль-Мирадон виден издалека благодаря вершине пирамиды, возвышающейся над деревьями.
Тем, кто ищет белоснежных карибских пляжей, стоит обратить внимание на город Ливингстон. Серферов и любителей других водных видов спорта манит Эль-Паредон на тихоокеанском побережье.
В дополнение ко всем своим природным и культурным чудесам Гватемала предлагает достаточно высокий уровень безопасности, особенно на фоне других центральноамериканских стран. Туристам советуют смело отправляться исследовать эту замечательную страну.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Европе можно найти достойную альтернативу Мальдивам – вы будете удивлены.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.