Вы будете поражены: названы 10 лучших пляжей Болгарии

Болгарское побережье Чёрного моря ежегодно привлекает тысячи туристов благодаря сочетанию золотых песков, прозрачной воды и живописных ландшафтов. Эксперты Lonely Planet составили рейтинг лучших пляжей страны, которые подходят как для спокойного отдыха, так и для активного досуга.

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В этом списке каждый найдет вариант по своему вкусу: от бюджетного кемпинга на лоне природы до современных курортов с полным спектром услуг. Многие из них расположены в заповедных зонах, где сохранилась природная красота. Эти пляжи демонстрируют всё разнообразие болгарского побережья.

Пляж Крапец

Идеально подходит для бюджетного отдыха с кемпингом. Этот тихий пляж на северном побережье поражает широкой полосой чистого песка, окруженной природными ландшафтами. Здесь есть небольшой бар и сцена, где иногда проводятся концерты и театральные представления. Туристы могут остановиться в бунгало или разбить палатку в кемпинге Krapec. Расположен в 10 км к северу от Шаблы.

Пляж Болата

Лучшее место для встречи рассвета. Уютная бухта на территории природного заповедника Калиакра привлекает уникальной флорой, фауной и красными скалами. С вершины скалы открывается невероятный вид на море, а ранний подъем (около 20 минут пешком) вознаградит вас захватывающим рассветом. Пляж популярен среди местных жителей.

Золотые Пески

Отличный выбор для семейного отдыха по системе "все включено". Этот известный курорт предлагает золотистый песок, удобные шезлонги, спасателей и множество развлечений. Рядом работают рестораны, кафе и магазины, а пологий вход в воду и детские площадки делают его безопасным для детей. Расположен в 17 км к северу от Варны.

Кара Дере

Любимый пляж поклонников дикой природы. Эта длинная нетронутая полоса песка скрыта от массового туризма и доступна только по грунтовой дороге. Вдоль берега растет лес, где можно укрыться от жары. В связи со статусом заповедной территории кемпинг здесь запрещен, что позволяет сохранить атмосферу настоящей природы.

Пляж Градина

Отличное место для развлечений и ночной жизни. Популярный среди молодежи и иностранцев пляж возле Созополя предлагает множество баров, ресторанов и развлекательных заведений. Здесь можно арендовать шезлонги и наслаждаться активным отдыхом у моря. Расположен в 4 км к северу от Созополя.

Пляж Драйверз

Идеальный вариант, чтобы избежать толпы. На этой просторной песчаной полосе вдоль дороги достаточно места даже в высокий сезон. Кемпинг запрещен, но близость к небольшим городкам делает это место удобным. Отличный выбор для спокойного отдыха.

Северный пляж Приморско

Лучшее место для виндсерфинга и серфинга. В июне и сентябре здесь царят идеальные условия для занятий водными видами спорта. Рядом работает школа Akasha Surf School, а также есть коворкинг с видом на море. Пляж оснащён всеми необходимыми удобствами.

Центральный пляж Варвара

Лучший маленький пляж. В уютном селе Варвара нет крупных отелей — только камерная атмосфера и небольшой бар. Ежегодно здесь проходит музыкальный фестиваль Wake Up Stran-Jah, который собирает ди-джеев со всего мира.

Пляж Велека

Идеальное место для наблюдения за птицами. Пляж в Синеморке расположен в заповеднике, где река впадает в море. Это популярное место на пути миграции птиц Via Pontica. Рядом находятся удобства городка и есть возможность прокатиться на лодке по реке.

Пляж Липите

Самый тихий пляж в списке. Добраться сюда можно только пешком (20 минут от соседнего пляжа). Окруженный высокими скалами, он не имеет баров и магазинов, поэтому стоит взять все необходимое с собой. Прекрасное место для тех, кто ищет уединения и тишины.

Эти пляжи Болгарии доказывают, что на Черном море каждый найдет свой идеальный уголок – от роскошных курортов до диких природных оазисов.

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