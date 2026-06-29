Идеальные для лета: названы 3 города у озер в Европе для отдыха

Летний отпуск у озера может стать прекрасной альтернативой переполненным морским курортам. В Европе есть немало живописных городков, которые остаются незамеченными большинством туристов, хотя способны подарить незабываемые впечатления.

Видео дня

Эксперты Travel Off Path советуют обратить внимание именно на такие направления, где сочетаются природная красота, историческое наследие и уютная атмосфера. В список вошли три города на берегу озёр, которые поражают прозрачной водой, панорамными видами и аутентичностью. Они могут стать идеальным выбором для тех, кто ищет спокойный летний отдых в Европе.

В отличие от популярных морских курортов, небольшие приозерные города позволяют насладиться тишиной, природой и неторопливым ритмом жизни. Охрид, Тун и Рибчев Лаз сочетают в себе живописные пейзажи, исторические достопримечательности и возможности для активного досуга.

Охрид в Северной Македонии

Одним из лучших направлений для летнего путешествия эксперты назвали город Охрид, расположенный на берегу одноимённого озера. Он известен старинным историческим центром с узкими мощёными улочками, многочисленными храмами и панорамными видами.

Особым украшением города является церковь Святого Иоанна Канео, возвышающаяся над озером и считающаяся одним из самых живописных мест региона. Туристам также рекомендуют отправиться на прогулку на лодке, чтобы насладиться кристально чистой водой одного из древнейших озер Европы.

Помимо природной красоты, Северная Македония отличается высоким уровнем безопасности для путешественников, что делает это направление ещё более привлекательным для летнего отдыха.

Тун в Швейцарии

Еще одним рекомендуемым местом стал город Тун в Швейцарии. Он привлекает туристов бирюзовыми водами ледникового озера, величественными альпийскими пейзажами и средневековой архитектурой.

Одной из главных достопримечательностей является замок Шпиц XII века, окруженный виноградниками и расположенный недалеко от живописной гавани. Сочетание исторических построек, горных пейзажей и чистого озера создает неповторимую атмосферу.

Хотя отдых в Швейцарии считается одним из самых дорогих в Европе, Тун способен оправдать затраты благодаря своим пейзажам и высокому уровню комфорта.

Рыбчев Лаз, Словения

Третьим направлением стал словенский городок Рыбчев Лаз, расположенный у крупнейшего природного озера страны – Бохинь. Несмотря на близость к популярным туристическим местам, этот населенный пункт остается значительно менее многолюдным.

Путешественники могут остановиться в уютных отелях на берегу озера, покататься на лодках и насладиться альпийскими пейзажами без больших толп туристов. Именно поэтому Рыбчев Лаз все чаще называют альтернативой знаменитому озеру Блед.

Словения также входит в число самых безопасных стран Европы, что делает ее отличным выбором для семейного и активного отдыха.

OBOZ.UA предлагает узнать о самых спокойных пляжах в мире.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.