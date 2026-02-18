Вы будете поражены: 5 французских мест, которые надо посетить каждому

Когда мы произносим слово Франция, то немедленно представляем себе Эйфелеву башню. Даже поговорка такая есть: увидеть Париж и умереть. Правда заключается в том, что отдых во Франции не ограничивается посещением столицы.

Страна имеет огромную площадь и сочетает различные культурные влияния, ландшафты и исторические эпохи – от северных побережий до средиземноморского юга и даже заморских территорий. Если вы планируете путешествие, стоит совместить классические направления с менее очевидными – именно так формируется более полное впечатление. И издание Travel off Path посоветовало пять остановок, которые помогут вам лучше познакомиться с Францией.

Париж

От правды не убежишь, Париж – это обязательная остановка во время французских каникул, но важно правильно выстроить маршрут. Не сводите знакомство со столицей к очередям возле Лувра и фото с Эйфелевой башней. Выделите время на спокойные прогулки по жилым кварталам, где сохранился настоящий ритм города.

Начните день в местной кофейне, а не в туристическом кафе возле достопримечательностей. Далее стоит пройтись через Люксембургский сад или другой большой парк – это возможность почувствовать атмосферу без спешки. Обязательно исследуйте Латинский квартал с его книжными магазинами и небольшими лавками.

Из мест, которые часто остаются вне массовых маршрутов:

Église Saint-Germain-des-Prés – одна из старейших церквей города, известная своими росписями;

Arènes de Lutèce – остатки римского амфитеатра;

Tour Saint-Jacques – смотровая площадка с панорамой центра.

Атмосфера: история, парки, гастрономия.

история, парки, гастрономия. Подойдет для: насыщенного, но неторопливого городского уикенда.

Сен-Пьер и Микелон

Мало кто знает, что Франция имеет территорию у побережья Канады. Архипелаг Сен-Пьер и Микелон – это официальная часть страны, где можно свободно находиться с французскими документами и рассчитываться евро. Но вместо средиземноморских красот вы будете любоваться здесь североатлантическими пейзажами.

Сен-Пьер – компактный остров с цветными деревянными домами и гаванью. Здесь сосредоточены музеи и административные здания. Микелон значительно просторнее и менее обжитой: песчаный перешеек La Dune, дикие пляжи, смотровые точки над океаном манят любителей остаться один на один с природой. Маяк Cap Whittle – одна из самых живописных локаций архипелага. Путешествие сюда стоит планировать ради природы и медленного ритма жизни, а не активной экскурсионной программы.

Атмосфера: тихая островная Франция посреди Атлантики.

тихая островная Франция посреди Атлантики. Подойдет для: прогулок по побережью и уединения.

Альби

В часе езды на поезде от Тулузы расположен Альби – город с выразительной кирпичной архитектурой красноватого оттенка. Исторический центр здесь компактный и удобный для прогулок. Главной достопримечательностью Альби является собор Sainte-Cécile, который больше напоминает крепость, чем храм. Внутри – масштабные росписи и готические детали. Рядом с ним расположен Palais de la Berbie с музеем выдающегося художника Анри де Тулуз-Лотрека. И не забудьте посетить сады над рекой Тарн.

Для панорамных фото отправляйтесь на набережную с видом на старый мост Pont Vieux. В Альби меньше туристов, чем в крупных городах, поэтому можно спокойно исследовать улочки и площади и наслаждаться вайбом французской жизни.

Атмосфера: средневековый город без толп.

средневековый город без толп. Подойдет для: исторического путешествия в расслабленном темпе.

Авиньон

Авиньон вошел в историю, как папская столица. В течение 70 лет глава католической церкви имел свою главную резиденцию именно здесь. Ключевой символ города, который сохранился с тех времен – Palais des Papes, одно из крупнейших готических сооружений Европы. Внутри – залы, часовни и укрепленные стены, дающие представление о масштабе средневековой власти.

Кроме дворца, стоит прогуляться по старому городу с каменными фасадами и площадями, а также увидеть Pont Saint-Bénézet – фрагмент моста через Рону, который стал одним из символов региона. Авиньон хорошо сочетать с путешествием по Провансу. Город компактный и удобный для осмотра за один-два дня, поэтому идеально подойдет для короткой поездки – на выходные или в рамках большого путешествия по Франции.

Атмосфера: папское наследие и прованское настроение.

папское наследие и прованское настроение. Подойдет для: ценителей средневековой истории.

Иль-де-Ре

У западного побережья Франции расположен Иль-де-Ре – остров, популярный среди самих французов. Его главное преимущество – это баланс между дикой природой, изысканной гастрономией и уютом небольших деревень.

Главный город острова, Сен-Мартен-де-Ре известен фортификациями Вобана и гаванью с ресторанами морепродуктов. Пляж Plage de la Conche des Baleines – один из лучших на острове, а рядом с ним возвышается маяк Phare des Baleines со смотровой площадкой, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. Также стоит посетить Арс-ан-Ре с белыми домами и соляными полями. Если вы хотите осмотреть как можно больше, то выбирайте лучший для этого вид транспорта – велосипед. Велодорожки здесь проложены повсюду и они удобно соединяют пляжи и деревни.

Атмосфера: спокойный атлантический курорт без чрезмерного пафоса.

спокойный атлантический курорт без чрезмерного пафоса. Подойдет для: пляжного отдыха, велопутешествий и гастрономических открытий.

