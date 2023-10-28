Вместо магнита: какие специи привезти из Турции

Из года в год все меняется, и иногда, чтобы получить новое – нужно избавиться от старого. К примеру, изменить привычку везти из путешествия только "украшения" на холодильник, от которых на нем не остается свободной щели.

Есть множество вариантов, что взять домой на память о той или иной стране: уникальную редкую вещь, антиквариат, аксессуары или… специи. Да-да, потому что есть места, в которых они особенно ценятся. К примеру, в колоритной Турции. К тому же это станет отличным презентом из-за границы для родных и друзей. Каждый раз, когда они будут готовить вкусный ужин, запах будет напоминать им о вас и разнообразии восточной культуры.

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Какие специи привезти из Турции

Есть целый ассортимент турецких трав, которые являются незаменимой частью тамошней кухни. Их туристы и местные жители могут купить на каждом рынке.

Найти место, где продают такие "сувениры", не сложно. Задачка со звездочкой – выбрать те, что понравятся именно вам. Они бывают слишком острыми или горькими. Не каждому такое сочетание по душе. К счастью, продавцы в большинстве своем щедры, поэтому с пониманием дадут вам продегустировать тот или иной продукт. Конечно, если это не упакованный готовый подарочный набор.

Чаще всего путешественники "охотятся" на засушенные растения. Их ценят за неповторимый вкус и аромат. Это разные сорта перца, имбиря, гвоздики или листьев лавра. Также покупатели обожают разные миксы, которые делают любую еду произведением кулинарного искусства.

Kofte baharati. Подходит для мясных блюд, в частности, котлеток или бифштексов. Благодаря композиции чабреца, красного перца и кориандра, блюда приобретают новые аппетитные нотки.

Подходит для мясных блюд, в частности, котлеток или бифштексов. Благодаря композиции чабреца, красного перца и кориандра, блюда приобретают новые аппетитные нотки. Tavuk baharati. Рекомендуют добавлять в мясо, в частности к птице. В смесь входит тмин и куркума.

Торхани. Хорошо известна сложная смесь из сушеного лука, помидоров, красного перца, дрожжей и сухого йогурта. Приправа является частью турецкой зажарки из томатной пасты и чеснока на сливочном масле.

Куру нане. Измельченная в порошок мята, которую часто добавляют в омлеты.

Измельченная в порошок мята, которую часто добавляют в омлеты. Тахин. Обязательно привезите из Турции пюре из кунжутных семян. Его кладут в салаты, поливают им печеные или отварные овощи (например, баклажаны или бататы). А если смешать такой мусс с пекмезом, можно получить быструю халву на десерт.

Черек оту – черный тмин, зернышки которого используют в несладкой выпечке. Также его можно добавлять в кофе, чтобы придать напитку пряных ноток. Говорят, пророк Мухаммед считал, что порошок из этого растения исцеляет всякую болезнь, кроме смерти. И жители Турции свято в это верят.

Сумах – это красно-бордовая смесь с особой кислинкой. Она превращает блюда из птицы или рыбы в кулинарный триумф. Кроме того, ею можно посыпать салаты – она хорошо сочетается со свежими сочными овощами.

Шафран – одна из самых дорогих специй в мире. В турецкой кухне цветок издавна использовался в сладостях, а также для придания продуктам красивого желтого оттенка и тонкого аромата.

– одна из самых дорогих специй в мире. В турецкой кухне цветок издавна использовался в сладостях, а также для придания продуктам красивого желтого оттенка и тонкого аромата. Антеп пул бибер (Antep Pul biber) — хлопья из острого перца, произрастающего в провинции Газиантеп. Предупреждаем – он очень жгучий. Но если огонек во рту вас не пугает, смело его используйте.

— хлопья из острого перца, произрастающего в провинции Газиантеп. Предупреждаем – он очень жгучий. Но если огонек во рту вас не пугает, смело его используйте. Исот бибер или Урфа бибер (İsot/Urfa biber) — это еще одна разновидность пикантной паприки, но в этот раз из турецкого региона Урфа. Когда она высыхает на солнце, приобретает темно-бордовый, почти черный цвет. Во время приготовления напоминает вкус пикантного изюма. Поэтому если хочется разнообразия – обязательно привезите ее домой.

Бахарат – эта смесь стоит на олимпе восточной пряности. К ней добавляют правильные пропорции перцев, кардамона, гвоздики, кориандра, тмина, мускатного ореха, куркумы, шафрана, имбиря и т.д. Все, кто добавлял приправу к баранине, рыбе, курице, говядине или супам, говорят: без нее больше не хочется пробовать эти блюда.

Есть и хорошо знакомые специи, которые можно легко найти в украинских супермаркетах или на рынках. Так, например, кунжут в Турции ценят больше, чем у нас. Есть несколько его видов:

Белый – обычно используется в выпечке, при этом его не обязательно подвергать обработке – можно есть в натуральном виде.

Черный – лечебный. В его семенах содержится много кальция. Гораздо больше, чем в очищенных зернах. Из этой разновидности делают масло, а также конфеты и другие вкусности.

– лечебный. В его семенах содержится много кальция. Гораздо больше, чем в очищенных зернах. Из этой разновидности делают масло, а также конфеты и другие вкусности. Коричневый – из него тоже производят масло и сладости.

В Турции кунжут больше известен как сусам, и его можно найти на любой полке со специями.

Где лучше покупать ароматные подарки

Лучшая точка для покупки приправ – это не сувенирные магазины, а локации, о которых знают только местные. Подарочные мешочки с фасованными пряностями часто несвежие или сделанные не на совесть. С красивой оберткой, но не столь хорошим наполнением.

Поэтому не поддавайтесь искушению забежать в первый магазин где-нибудь в центре Стамбула или любого другого города – прогуляйтесь, зайдите в обычные жилые кварталы. Потому что в каком-то неприметном магазине "за углом" можно получить гораздо более качественный, ароматный товар. И он точно принесет счастье и запомнится близким больше банального магнита.

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