Вкусные сувениры, которые вы должны привезти друзьям из Италии

Наверное, перед каждым приезжающим в Италию путешественником возникает вопрос: что бы такого привезти друзьям, чтобы они почувствовали особый дух страны.

Большой ассортимент кулинарных шедевров и уникальных продуктов говорит сам за себя. Поэтому вместо банального магнита на холодильник рекомендуем выбрать вкусный сувенир, который позволит почувствовать вкус колоритного края даже за тысячи километров.

Сыр

Невозможно представить итальянскую кухню без пармезана или моцареллы. Выбирая сыр, обратите внимание на внешний вид и упаковку, чтобы точно привезти качественный продукт. Также желательно покупать его в последние дни поездки, чтобы он не испортился.

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Советуем отдать предпочтение сортам, которые стали визитной карточкой страны:

Пармезан Parmigiano Reggiano (регион Эмилия-Романья);

Овечий сыр Pecorino Romano (Рим);

Горгонзола (ломбардия, синий сыр);

Моцарелла ди Буфала (Mozzarella di Bufala) – оригинальный сыр, изготовленный из молока буйвола из Кампании;

Сыр provolone родом из Кампании, но вы можете приобрести его также в Пьемонте, Ломбардии и Венето.

Паста

Настоящий символ Италии может стать еще и отличным сувениром, ведь он долго сохраняется, не меняя свои вкусовые свойства. В сувенирных магазинах или в обычных супермаркетах представлен широкий ассортимент изделий разных форм, цветов и вкусов. А также в продаже есть пасты из бобовых культур, которые можно есть диабетикам, спортсменам и вегетарианцам. Рекомендуем выбирать макароны самых известных производителей: Barilla, Molto Bene, Ledi, Divella, Felicetti, Agnesi, Garofalo, La Molisana – и это еще не полный список компаний со старинной историей.

Ну и какая паста без соуса? Здесь вы найдете большое разнообразие вкусов: томатный, творожный, мясной, с базиликом, орехами, морепродуктами и т.д. Берите понравившийся вашим друзьям и смело везите им вкусные подарки. Но не забывайте, что в самолет нельзя брать баночки с жидкостями, объем которых превышает 100 миллилитров. Поэтому будьте очень внимательны, чтобы не выбрасывать в аэропорту дорогие продукты.

Оливки и оливковое масло

Средиземноморский климат идеально подходит для выращивания этих деревьев, так что не удивительно, что оливковое масло в Италии более распространено, чем привычное нам – подсолнечное.

В местных магазинах вы найдете множество вариантов оливок: консервированные, вяленые, фаршированные анчоусами или лимоном, с миндалем или ароматными травами и даже обжаренные на гриле – выбирать есть из чего.

И, конечно, оливковое масло. Советуем покупать его у местных хозяев или на небольших фермах в 5-литровых банках. Это самое лучшее предложение с точки зрения соотношения цены и вкуса. Выбирайте оливковое масло – Extra Vergine. Его получают в процессе отжима оливок исключительно механическим способом и без применения химических добавок.

Кофе

Прекрасный сувенир, а тем более – подарок. Вкус знаменитого итальянского кофе от брендов Lavazza, Kimbo, Sao, Illy, Pellini оценит каждый ценитель напитка. Вы можете приобрести кофе в зернах, молотый или даже в виде капсул для специальных кофемашин. А еще здесь представлено огромное разнообразие сортов с разными вкусами и методом обжаривания. Так что, что бы вы ни искали, это точно есть на полках итальянских магазинов.

Сладости

На самом деле об этом пункте можно написать целую статью, ведь итальянцы любят полакомиться сладеньким. Мы же постарались выбрать самые известные десерты, которое будет удобно привезти друзьям.

Пирог Панфорте – традиционная выпечка, которая пользуется особенной популярностью во время Рождественских праздников. В состав десерта входят орехи, сухофрукты и цукаты, которые заливают особым сиропом, после чего запекают массу и украшают сахарной пудрой. Сохранять такой вкус можно до полугода и это никак не влияет на его вкусовые качества.

Знаменитые конфеты Baci Perugina – каждый кусочек шоколада завернут в серебристую фольгу со звездочками, а внутри находится бумажка с "любовным посланием". Эти записки невероятно популярны, их даже коллекционируют, а конфеты – типичный итальянский подарок на День Святого Валентина.

Шоколад Gianduiotti из Турина был изобретен благодаря Наполеону, объявившему торговую блокаду Италии. Местные кондитеры вышли из кризиса, смешивая дефицитный какао с доступным фундуком. Так случайно был изобретен уникальный туринский шоколад.

Печенье Amaretti готовится по оригинальному рецепту из сладкого и горького миндаля или косточек абрикоса, поэтому обратите внимание, чтобы в его составе не было муки.

Печенье Cantucci из Тосканы с целым миндалем. Оно идеально подходит к десертному вину Vin Santo del Chianti или il Santo Chiappini

Вино

Национальная гордость и известнейший напиток страны, который станет роскошным подарком для ваших друзей. Рекомендуем покупать бутылку вина в каждом городе, который вы планируете посетить. Таким образом, приехав в Украину, вы сможете интересным образом вспомнить всю поездку и еще угостить близких.

Лучше всего покупать вина на виноградниках или у местных производителей. Там можно приобрести напиток прямо из бочки – это дешевле, чем в супермаркете, кроме того у вас будет возможность попробовать его перед покупкой.

Ликеры

В стране производят невероятно вкусные и уникальные напитки, которые невозможно подделать в других частях света. Советуем обратить внимание на следующие ликеры: лимонный Лимончелло, Amaretto на миндалине, мандариновый Mandarinetto и сладкий Liquore di liquirizia.

Надеемся мы убедили вас, что вместо банальных сувениров лучше порадовать близких чем-нибудь вкусненьким. Независимо от того, какой пункт из этого списка вы выбрали, ваши родные и друзья точно останутся довольны и смогут почувствовать настоящий вкус солнечной Италии, не выходя из дома.

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