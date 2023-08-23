В Турции заявили о необходимости снести отели, расположенные на первой линии моря: что происходит

В Турции экоактивисты требуют снести гостиницы на первой береговой линии. По их словам, побережье курортов превратилось в "крепость туристических объектов", от которых следует отказаться, как это сделали в Испании. Основные причины недовольства – свалки из-за плохого функционирования логистики отелей, уничтожения природы, рост опасности заболеваний и неспособность городов Эгейского и Средиземного морей справиться с наплывом туристов.

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Местные жители недовольны тем, что на береговой линии настроили закрывающие вид высокие гостиницы и приватизировали пляжи. Такое заявление разместили на сайте Hurriyet (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В нашей стране отели, расположенные в одном месте, являются тюрьмой, закрывающей побережье, как, например, в Белеке, Анталии, Финикии и Эгейском Бодруме. А наличие рыбных ферм в некоторых местах приводит к быстрому загрязнению побережья. Особенно в Эгейском море. В будущем Турция не будет такой бессознательной, как сегодня, и эти сооружения будут снесены. Но природа, которую они уничтожают, не восстановится так быстро", – высказались в Турции.

Местные жители волнуются, что такое непродуманное строительство приведет к тому, что "окружающая среда иссякнет, а климат изменится".

В статье уверяют, что наплыв туристов не решит эту проблему, ведь доход не перекроет нанесенный ущерб, и, в конце концов, путешественники будут выбирать живописные курорты с чистым воздухом и нетронутой природой, а популярность Турции резко снизится. По мнению турок, туристические направления превратятся в "города-призраки".

"Нельзя строить здания повсюду. Понятно, к какому загрязнению привело уничтожение соснового леса в районе Белека на Востоке Анталии, строительство там полей для гольфа и отвратительных отелей, загораживающих берега. О таком же загрязнении идет речь и в Западной Анталии", - предупреждают в статье.

Турки жалуются, что в стране уничтожают оливковые поля, леса и сельскую промышленность, предпочитая им свалки и заводы, перерабатывающие мусор туристов. Правительство призывают перенять опыт Испании, где отели "подвинули" глубже в города, а побережье осталось нетронутым и принадлежит всем жителям населенного пункта.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Турции планируют запретить "all inclusive", предусматривающий бесплатное предоставление питания, напитков и других услуг одновременно с проживанием в отеле.

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