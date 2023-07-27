В Турции планируют отказаться от системы 'все включено': в чем причина

В Турции планируют запретить "all inclusive", который подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков и других услуг одновременно с проживанием в отеле. С просьбой отказаться от системы к турецким властям обратились местные предприниматели, которые жалуются на отсутствие заработка.

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Дело в том, что приобретая туры, в которых "все включено", курортники не видят смысла в дополнительных тратах, а потому практически не покидают территорию отеля. Из-за этого страдает бизнес, а следовательно и экономика страны в целом, поскольку другие виды туризма могли бы приносить в бюджет куда больше денег. О возможных изменениях сообщило издание DIP.

Как объяснил президент Конфедерации турецких торговцев и ремесленников Бендеви Паландекен, приезжие не покидают территорию гостиницы, поскольку уже купили "полный пакет" и не видят смысла в дополнительных растратах. Соответственно, гастрономия, медицина и сфера развлечений не зарабатывают на туристах.

"Другие направления туризма, такие как медицинский туризм, теперь приносят турецкому бюджету и местному бизнесу несравненно больше денег, чем "классический" пляжный отдых по системе "все включено"... Несмотря на то, что количество туристов растет, лицо, несколько лет назад тратившее в Турции 900 долларов, теперь тратит в среднем вне гостиницы менее 2 долларов. Важнейшей причиной такого снижения расходов на душу населения является то, что туристы останавливаются в отелях, не путешествуют и не тратят деньги", – прокомментировал необходимость отказа от системы "все включено" Паландекен.

Он подчеркнул, что "all inclusive" тормозит процесс развития гастрономического туризма. Предприниматели хотят фокусироваться на путешественниках, приезжающих изучить аутентичную, историческую и гастрономическую культуру страны.

"Нам нужны туристы, которые едут к нам из-за лакомств. Каждый регион имеет свой вкус в турецкой кухне", – отметил Паландекен.

Решение об отмене системы "все включено" в Турции еще не было принято.

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