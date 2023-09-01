В Турции заговорили о новой модели All inclusive: что и почему хотят отнять у туристов

Проваленный курортный сезон в Турции в этом году заставил представителей туристической сферы задуматься, как сделать отдых в стране более популярным и дешевым. Выбор пал на исключение неограниченного алкоголя из системы "все включено".

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Такое предложение выдвинул генеральный директор Bentour Дениз Угур. Его слова и агрументы разместили на сайте TurizmGuncel.

Из-за роста инфляции, уменьшенного потока туристов из Украины и России, а также ряда других причин, гостиницы остались недовольны результатом этого курортного сезона. Многим путешественникам отдых "все включено" в стране больше не кажется выгодным.

Дениз Угур предложил сориентировать туризм на семьи, не употребляющие алкоголь. По его словам, подобные пакеты с безлимитной едой, но без доступа к бесплатным алкогольным напиткам, будут дешевле, что привлечет внимание туристов.

Из-за высокого налога на алкоголь в Турции, гости отелей часто переплачивают, даже если совсем не употребляют алкоголь. Для таких иностранцев отдых по системе "все включено" – бесполезные расходы.

Дениз Угур объяснил, что предложенная им модель близка к той, которую используют на круизных лайнерах. Бронируя отдых на судне, туристы могут выбирать, хотят они бесплатный алкоголь или нет, ориентируясь, в частности, на бюджет и свой образ жизни.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Турции предложили снести гостиницы на первой береговой линии. Почему экоактивисты бьют тревогу – читайте здесь.

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