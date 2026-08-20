В США из-под воды появился давно затопленный город: как это произошло

В США из-за понижения уровня воды в озере Мид вновь стали видны остатки города Сент-Томас в штате Невада, который почти 90 лет назад оказался на дне водохранилища. Теперь посетители могут прогуляться по бывшим улицам и увидеть фундаменты и остатки зданий, которые десятилетиями были скрыты под водой.

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Сент-Томас был основан в 1865 году мормонскими поселенцами недалеко от реки Мадди. Они считали эту местность перспективной для сельского хозяйства, построили систему орошения и начали превращать пустынные земли в поля.

Как был основан город Сент-Томас

Первые жители планировали выращивать хлопок и создать маршрут поставок между Калифорнией и Ютой через реку Колорадо. Однако жизнь в этом районе оказалась нелегкой из-за сильной жары, комаров, скорпионов и конфликтов с местными коренными народами.

Кроме того, после прокладки оросительных каналов выяснилось, что хлопок здесь растёт не так хорошо, как надеялись. В 1871 году многие из первых поселенцев вернулись в Юту. Одной из причин также был спор по поводу налогов, связанный с тем, к какому штату – Неваде или Юте – принадлежала эта территория.

Впоследствии в Сент-Томас начали прибывать новые жители. Они выращивали различные сельскохозяйственные культуры, а развитие горнодобывающей промышленности способствовало оживлению местной экономики. Город также стал грузовой остановкой на железнодорожном маршруте.

К 1918 году здесь уже работали продуктовый магазин, кафе и гостиница. В период наибольшего расцвета в Сент-Томасе проживало около 500 человек. Несмотря на отсутствие электричества и водопровода в домах, это было полноценное поселение со школой, почтовым отделением, магазинами, церковью и другими учреждениями.

Почему город оказался под водой

Будущее Сент-Томаса резко изменилось в 1928 году, когда Конгресс США одобрил строительство плотины Гувера. Президент Калвин Кулидж подписал закон о проекте Боулдер-Каньон, который позволил реализовать это масштабное строительство.

Плотина должна была существенно изменить течение реки Колорадо и создать огромное водохранилище – озеро Мид. Его назначением было накопление воды для быстрорастущих районов юго-запада США.

Однако будущее водохранилище должно было затопить долину, где стоял Сент-Томас. Жителям выплатили компенсации, после чего они постепенно начали покидать свои дома.

Озеро Мид начало наполняться в 1935 году. Последний житель города, Хью Лорд, оставался там до июня 1938 года. Когда вода подошла к его дому, мужчина был вынужден уплыть оттуда на лодке.

Когда уровень озера достиг максимума, самая высокая точка бывшего города находилась примерно на 18 метров ниже поверхности воды. Под водой оказались школа, магазины и другие здания, а над озером некоторое время были видны только верхушки деревьев.

Представительница Службы национальных парков США Кристи Вановер в свое время отмечала, что история Сент-Томаса носит символический характер: первые его жители поселились в пустынной местности именно из-за наличия воды и близости к Колорадо, но в конечном итоге именно вода заставила их покинуть город.

Затопленный город начал возвращаться

Спустя десятилетия ситуация изменилась. В начале 2000-х годов уровень воды в озере Мид начал существенно снижаться, и в 2002 году Сент-Томас вновь появился над поверхностью после многих лет, проведённых под водой.

Стали видны прежние улицы, фундаменты домов, цистерны и другие остатки сооружений. Несмотря на десятилетия, проведённые под водой, планировку города до сих пор можно распознать.

Сент-Томас появлялся из-под воды и раньше. Один из самых длительных периодов, когда руины оставались открытыми, длился более девяти лет – с июля 1963 года по ноябрь 1972 года. Бывшие жители города и их потомки даже использовали такие периоды для встреч. Известно о собраниях в Сент-Томасе в 1945, 1963 и 2012 годах.

Сейчас, когда уровень воды позволяет, руины доступны для посетителей. Люди могут прогуляться по местам, где когда-то были улицы, школа, магазины и жилые дома города, который на протяжении десятилетий считался практически навсегда утраченным под водами озера Мид.

В то же время появление Сент-Томаса имеет и тревожную сторону. Причиной того, что руины вновь стали доступны, является значительное падение уровня воды в водохранилище. Оно связано с продолжительной засухой и создает проблемы для водоснабжения региона и производства электроэнергии на плотине Гувера.

OBOZ.UA ранее рассказывал о затерянном городе глубоко в океане.

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