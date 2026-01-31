Глубоко в океане есть затерянный город: что человечеству о нем известно. Фото

Глубины Мирового океана до сих пор остаются одной из наименее исследованных территорий на планете. Там, где не проникает солнечный свет и царит почти полная тишина, существуют ландшафты, которые трудно представить даже в научной фантастике. Одним из таких мест является так называемый Затерянный город – уникальное подводное образование, которое ученые открыли лишь в начале XXI века.

Город не имеет ничего общего с легендарной Атлантидой, но не менее впечатляющий по масштабу и значению. Ученые говорят, это место может изменить наше представление о происхождении жизни на Земле и за ее пределами.

Что такое Затерянный город

Затерянный город – это гидротермальное поле, расположенное более чем в 700 метрах под поверхностью Атлантического океана, вблизи Срединно-Атлантического хребта. Он находится на склоне подводной горы и состоит из многочисленных известняковых башен и колонн, которые поднимаются с морского дна.

Эти образования имеют кремово-белый цвет. Размеры сооружений впечатляют: от небольших "грибов" до гигантского монолита высотой более 60 метров. Самую высокую структуру исследователи назвали Посейдоном – в честь греческого бога моря.

Как и когда его открыли

Затерянный город был открыт в 2000 году с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов. Ученые быстро поняли, что имеют дело с чем-то уникальным: ничего подобного раньше в океанах не находили.

Исследования показали, что это самое длинное активное гидротермальное поле, известное науке. Оно функционирует уже по меньшей мере 120 тысяч лет, а возможно – значительно дольше.

Почему этот город не похож на другие подводные источники

В отличие от так называемых "черных курильщиков" – вулканических гидротермальных источников, которые зависят от магмы, Затерянный город существует благодаря химической реакции между морской водой и породами мантии Земли.

В результате этой реакции в океан выделяются водород, метан и другие растворенные газы.

Температура жидкости, выходящей из "дымоходов", достигает около 40 °C – значительно ниже, чем в вулканических источниках. В то же время концентрация водорода и метана здесь в десятки раз выше.

Жизнь без солнца и кислорода

Самое удивительное то, что Затерянный город буквально кишит жизнью, несмотря на экстремальные условия. В трещинах и полостях известняковых структур существуют уникальные микробные сообщества, которые получают энергию не от солнца и не от кислорода.

Основой пищевых цепей здесь являются углеводороды, образующиеся без участия фотосинтеза. Именно эти соединения являются строительными блоками жизни.

Здесь обитают улитки и мелкие ракообразные. Более крупные животные, в частности, крабы, креветки, морские ежи и угри, встречаются реже, но все же присутствуют.

Ключ к разгадке происхождения жизни

В 2024 году ученые объявили о рекордном успехе: из Затерянного города был добыт керн мантийной породы длиной 1268 метров. Ожидается, что этот образец поможет понять, при каких условиях миллиарды лет назад могла возникнуть жизнь на Земле.

Поскольку углеводороды здесь образуются без участия атмосферного углерода или солнечного света, возникает смелая гипотеза: жизнь могла зародиться именно в таких средах.

Микробиолог Уильям Бразелтон в комментарии для Smithsonian отмечал: "Это пример типа экосистемы, которая могла бы существовать на Энцеладе прямо сейчас. А возможно – и на Марсе в прошлом".

Таким образом, Затерянный город рассматривают не только как земную аномалию, но и как модель для поиска внеземной жизни.

Угроза со стороны человека

К сожалению, уникальность Затерянного города привлекла внимание не только ученых. В 2018 году было объявлено о предоставлении прав на глубоководную добычу в районе вблизи этого поля.

Хотя непосредственно в самом гидротермальном поле нет ценных ресурсов, любое вмешательство рядом может иметь катастрофические последствия. Пылевые шлейфы и химические выбросы способны накрыть экосистему и разрушить ее баланс.

Именно поэтому часть научного сообщества призывает предоставить Затерянному городу статус объекта Всемирного наследия.

