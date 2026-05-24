В Норвегии закрыли самый красивый туристический туалет за $2 млн: виноваты шпионы

На норвежском острове Андейя закрыли известный среди туристов общественный туалет, который считается туристической изюминкой. Причем закрытие объяснили "соображениями безопасности".

Дело в том, что еще 7 мая на острове задержали китайскую шпионку. Эту удивительную историю рассказывает NRK, национальный вещатель страны.

Шпионская история

На острове Андейя есть космодром. Две недели назад там задержали китаянку в возрасте 20 лет по подозрению "в попытке содействия разведывательной деятельности, направленной на государственные тайны". Причем у женщины конфисковали 22-тонный спутниковый приемник. На самом деле, прибор нашли в контейнере, в порту Осло, но оформляла его аренду именно задержанная китаянка.

Спутник якобы должен был получать метеорологические данные, однако, по данным норвежской службы безопасности, он "был для этого не пригоден".

Правоохранители считают, что речь идет о схеме, за которой стоит "некое государство" (его правоохранители не называют), действующее под прикрытием зарегистрированной в Норвегии компании, а та принадлежит фирме, зарегистрированной в Сингапуре.

При чем здесь туалет

Именно на фоне этой шпионской истории и решили закрыть туалет в зоне отдыха Буккекьерка, с которого открывается вид на указанный космодром Андейя.

Туалет намеренно спроектировали так, что изнутри видно, что происходит снаружи, тогда как снаружи стены зеркальные. Оттуда можно видеть установки на стартовой площадке компании Isar Aerospace.

Однако это не секретная информация, более того, фотографии этих установок публикует и сама Isar.

Городские власти считают решение о закрытии туалета необоснованным. Как с сарказмом говорит городской голова Андейя, при желании шпион может просто стать возле туалета и смотреть и фотографировать пейзаж, поэтому "запирание дверей туалета ничего не решает".

Он обещает связаться для решения проблемы с Министерством транспорта.

Кто закрыл туалет?

"Я могу хотя бы немного понять ограничения, связанные с фактическими запусками спутников из космопорта Андейя. Но я не могу понять, почему объект должен быть закрыт на все лето из-за каких-то "общих беспокойств по безопасности", – цитирует NRK слова мэра города.

Однако самое интересное – что непонятно, кому жаловаться. Кто именно просил и кто удовлетворил просьбу о закрытии туалета, остается неизвестным. Известно лишь, что объект закрыт "из соображений безопасности", отмечает национальный вещатель.

