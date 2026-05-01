Почти 3000 монет: в Норвегии нашли самый большой в истории клад викингов. Фото

В Норвегии археологи сообщили о сенсационной находке, которая может изменить представление об эпохе викингов. Речь идет о крупнейшем в стране кладе серебряных монет того времени, количество которых превысило три тысячи.

Видео дня

Открытие сделали в восточном регионе после сигналов металлоискателей, которые буквально не прекращали реагировать на находки. Сначала исследователи ожидали значительно более скромные масштабы, однако с каждым днем количество монет стремительно росло. В итоге находку уже назвали исключительной как по объему, так и по состоянию сохранности, сообщает Science Norway.

Первые монеты обнаружили еще в начале апреля двое поисковиков, которые работали на поле вблизи Рены. После этого к работе оперативно подключились археологи, чтобы зафиксировать и сохранить находки. Уже в первый день количество монет выросло с нескольких десятков до более семидесяти.

Далее процесс приобрел еще больший масштаб, превзойдя все ожидания специалистов. По состоянию на конец исследования количество монет превысило 3000 и продолжает расти.

Беспрецедентная находка и ее особенности

По словам археологов, этотклад стал крупнейшим из известных монетных комплексов эпохи викингов в Норвегии. Особое внимание исследователей привлекло исключительное состояние монет – они почти не повреждены и выглядят так, будто были отчеканены недавно. Вероятно, этому способствовал состав почвы, в которой почти не было камней.

Большинство монет происходят с территорий современной Германии и Англии, что свидетельствует об активных торговых связях викингов. В то же время среди находок есть и норвежские монеты, которые, по оценкам экспертов, были новыми на момент их захоронения. Это делает открытие особенно ценным для понимания развития собственной денежной системы Норвегии в XI веке.

Ученые предполагают, что клад был спрятан примерно в середине XI века, около 1050 года. Именно этот период связывают с правлением короля Харальда Сурового, который начал чеканку национальной валюты после возвращения из Византии. Таким образом, находка дает уникальное представление об экономических процессах того времени.

Почему клад оказался под землей

Археологи считают, что монеты изначально хранились в кожаном мешке или другой органической таре, которая со временем разложилась. В результате вспашки поля клад распылился на значительной площади. Это объясняет, почему металлоискатели продолжают находить новые монеты даже после нескольких этапов исследования.

Вероятно, владелец спрятал свои ценности как своеобразный "банк под землей". В те времена это было распространенной практикой для защиты имущества от грабителей или во время войн. В то же время исследователи не исключают и ритуального значения – такие сокровища иногда могли быть жертвами богам.

Специалисты отмечают, что подобные находки редко возвращаются к своим владельцам, ведь обстоятельства могли измениться – от гибели владельца до вынужденного побега. Сумма, спрятанная в этом сокровище, по приблизительным оценкам, могла равняться стоимости целого хозяйства.

Исследования территории будут продолжаться и в дальнейшем, ведь есть высокая вероятность новых открытий. Археологи планируют продолжить поиски и провести дополнительные георадарные обследования. Ведь подобные сокровища еще могут быть скрыты под землей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.