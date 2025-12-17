В каких странах самые высокие зарплаты: топ-10

Мировая экономика входит в сложный период, и все больше экспертов предупреждают о возможной рецессии. Несмотря на это, на глобальном рынке труда сохраняются страны с высокими уровнями доходов. Для многих это становится стимулом задуматься над сменой карьеры или работой за рубежом.

В 2025 году разница в средних зарплатах между странами остается значительной. Аналитики CEOWORLD magazine обнародовали перечень государств с самыми высокими средними ежемесячными доходами после уплаты налогов.

Эксперты сравнили средние валовые месячные зарплаты после налогообложения в разных странах мира. Целью исследования стало определение государств с самыми высокими и самыми низкими уровнями оплаты труда в 2025 году. В рейтинг вошли преимущественно развитые экономики с высокой производительностью и стабильными рынками труда.

Исследование показывает, что лидерами по уровню оплаты труда остаются преимущественно страны Западной Европы и Северной Америки.

Топ-10 стран с самыми высокими средними зарплатами в 2025 году (после налогов):

Швейцария – $8 218; Люксембург – $6 740; США – $6 562; Исландия – $6 548; Норвегия – $5 772; Дания – $5 749; Канада – $5 188; Ирландия – $4 729; Нидерланды – $4 688; Сингапур – $4 457.

Самые высокие доходы, как правило, сосредоточены в таких отраслях, как финансы, страхование, энергетика, горнодобывающая промышленность, информационные технологии, розничная торговля и образование.

Зато административная поддержка, гостинично-ресторанный бизнес и строительство остаются среди наименее оплачиваемых секторов.

При сравнении уровня зарплат между странами важно учитывать инфляцию, которая в последние годы существенно повлияла на покупательную способность.

Рост цен в значительной степени стал следствием пандемии и нарушения глобальных цепей поставок. Дополнительное давление на экономики создают геополитические риски, в частности война России против Украины, торговые ограничения США, стратегическое противостояние между США и Китаем, напряженность на Ближнем Востоке, индийско-китайские противоречия и замедление экономики Китая. Текущий конфликт между Израилем и ХАМАСом также может ухудшить ситуацию, в частности из-за энергетических рисков и задержек поставок.

