Где самые строгие проверки в аэропортах: туристы назвали страны

Прохождение проверки в аэропорту является одним из самых неприятных моментов любого путешествия, которое включает перелет. И некоторые из них славятся своими строгими службами безопасности.

Видео дня

Впечатлениями от наиболее придирчивых поделились на сервисе Reddit его пользователи. Они назвали страны, где проверяют так тщательно, что можно даже опоздать на рейс.

Первое место по отзывам заняли аэропорты Израиля. Дополнительные проверки проводятся даже на рейсах, которые направляются в страну. А пассажиров, которые собираются на вылет, начинают проверять еще до входа в терминал. Например, пользователь LazyBoyD пожаловался, что его осматривали так тщательно, что он не успел на самолет, хотя приехал аж за три часа до его отправления. "Опоздал из-за всей этой суеты с проверками. Потерял 800 долларов", – написал он.

Это впечатление подтвердила и пользовательница ayu-ya. Служба безопасности долго пыталась дозвониться ее знакомому, чтобы подтвердить, что он действительно ее знает и сам является гражданином Израиля. Затем женщину отвели в отдельную комнату для дополнительного досмотра. "Я выглядела очень невинно, имела нормальный действующий паспорт. Не понимаю, почему они меня "обозначили", потому что у близкой знакомой моей тети, которая ежегодно ездит в Израиль, такого не случалось", — отметила она.

Еще одной страной, на аэропорты которой жаловались часто, оказался Китай. Так пользователь SessionGloomy признался, что его поразил чрезвычайно жесткий надзор за пассажирами и неоднократные проверки. "К тому же это единственное место, где я видел ручной досмотр. И камеры ВЕЗДЕ", — написал он.

В свою очередь пользователь orange2416 рассказал о неприятном опыте в колумбийской Боготе. По его словам, во время посадки всех пассажиров остановили в тоннеле, заставили поставить сумки на пол, мужчин и женщин поставили под противоположные стены с поднятыми руками, а затем дали обнюхать багаж собакам. "Полицейские в бронежилетах обыскали всех перед тем, как разрешили сесть в самолет. Очень жутко", — написал он. Однако другие пользователи отметили, что такая ситуация является скорее исключением и подобные обыски проводят, только когда подозревают, что самолетом могут перевозить контрабанду.

Также путешественники вспомнили индийские аэропорты, где особенно строго проверяют электронику. "В Индии мне приходилось доставать буквально всю технику — каждый провод, зубную щетку, бритву, ридер. Единственное место, где я застрял на 20 минут, потому что все время забывал, куда положил устройства", — отметил RealFire7.

Отдельно вспомнили и аэропорт Галапагос. "Там по дороге в терминал проходишь через дезинфекцию, а еще собаки обнюхивают каждый чемодан после вылета пассажиров и перед тем, как его можно забрать", — написал JimmyRott.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о деревне в Швейцарии, где полностью запретили автомобили.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.