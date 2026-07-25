В Италии раздают дома "за 1 евро": какие подводные камни

Предложения о покупке дома в Италии всего за 1 евро уже несколько лет привлекают внимание покупателей со всего мира. На первый взгляд такая возможность кажется чрезвычайно выгодной, но на практике владельцам приходится тратить значительные средства на ремонт и оформление документов.

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Один из тревел-блогеров отправился на Сицилию, чтобы проверить, как на самом деле работает эта программа. Его опыт показал, что символическая цена – лишь начало будущих расходов, отмечает Daily Express.

Почему дома продают почти бесплатно

Программу продажи жилья по символической цене ввели небольшие итальянские города, страдающие от сокращения населения. Молодые люди переезжают в крупные города, в то время как в деревнях и небольших населенных пунктах все больше домов остаются пустыми после смерти их владельцев. Местные власти надеются, что новые жильцы отреставрируют заброшенную недвижимость, вернут её в эксплуатацию и оживят жизнь общин.

По данным местных риэлторов, в настоящее время около 25 муниципалитетов Италии участвуют в подобных программах. На Сицилии уже провели несколько этапов продажи жилья – по 1, 2 и 3 евро. При этом потенциальные покупатели должны подать заявку, а победителем становится тот, кто предложит самую высокую сумму. Из-за этого дома, выставленные за 1 евро, нередко продаются уже за несколько тысяч евро.

Реальная цена дешевой недвижимости

Во время посещения города Самбука-ди-Сицилия блогер узнал, что спрос на такие объекты достаточно высок, особенно среди иностранцев. Например, одна покупательница приобрела дом примерно за 5 тысяч евро, а впоследствии выкупила еще и соседнее здание. Однако масштабная реконструкция двух объектов обошлась ей примерно в 446 тысяч долларов, что во много раз превысило первоначальную стоимость покупки.

Позже автор посетил другой сицилийский город – Муссомели, где действительно можно найти дома, продаваемые без аукциона за 1 евро. Однако состояние такой недвижимости часто оказывается критическим. В одном из домов во время осмотра ему даже посоветовали передвигаться только вдоль стен из-за опасного состояния пола. Большинство таких зданий нуждаются в полной реконструкции, чтобы стать пригодными для проживания.

Какие расходы придется учесть

Помимо ремонта, покупатели должны оплатить оформление сделки, услуги нотариуса, получение необходимых сертификатов и другие юридические процедуры. Также новый владелец несет ответственность за техническое состояние здания, ведь аварийное сооружение может представлять опасность для соседей.

Организаторы программы подчеркивают, что ее главная цель – не продажа дешевого жилья, а сохранение исторических зданий и восстановление небольших населённых пунктов. Именно поэтому потенциальным покупателям рекомендуют учитывать не только символическую цену приобретения, но и будущие расходы на реконструкцию, которые могут в десятки или даже сотни раз превысить стоимость самого дома.

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