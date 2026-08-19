В Испании продают уникальный замок XI века: во сколько его оценили

В Испании выставлен на продажу исторический замок, построенный ещё в XI веке. Castillo de Arcos, возвышающийся над долиной реки Гвадалете в провинции Кадис, оценили в 7,9 миллиона евро.

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Средневековое сооружение расположено на краю скалы примерно в 100 метрах над долиной. Изначально его строили как оборонительную крепость, а в XIV веке превратили в жилой дворец герцогов Аркос. Сейчас замок выставлен на продажу впервые с 1922 года, сообщает Daily Mail.

Что находится внутри старинного замка

Площадь поместья составляет около 5300 квадратных метров. В нем насчитывается 60 помещений, в том числе 12 спален и 10 ванных комнат.

Одной из самых интересных частей резиденции является библиотека длиной 25 метров. В замке также сохранились сводчатые потолки, внутренние дворики, сады и просторная терраса, с которой открываются виды на окрестности Кадиса.

Центральную часть территории занимает большой озелененный парадный двор с живыми изгородями из мирта и высокими кипарисами. Рядом расположен еще один внутренний дворик с аркадами.

Замок расположен недалеко от площади Пласа-дель-Кабильдо, в самом историческом центре города Аркос-де-ла-Фронтера. При этом высокие стены и сады обеспечивают владельцам уединение.

Замок спасли от разрушения

Нынешний владелец резиденции – маркиз Тамарон Сантьяго де Мора-Фигероа. Его семья приобрела замок в 1922 году, чтобы спасти историческое сооружение от запустения. В течение следующего столетия здание постепенно реставрировали, стараясь максимально сохранить его исторический облик и оригинальные архитектурные детали.

Замок остается частной резиденцией, поэтому туристы обычно могут любоваться им только снаружи. Для посетителей двери открываются лишь несколько раз в год.

Туристы особенно отмечают расположение крепости и панораму окрестностей. В отзывах путешественники называют сам замок и старинный город Аркос-де-ла-Фронтера одним из самых впечатляющих мест в этой части Андалусии.

Теперь же средневековая резиденция может обрести нового владельца – при условии, что тот готов заплатить за нее 7,9 миллиона евро.

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