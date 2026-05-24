В Шотландии продают остров с поместьем: в чем подвох

В Шотландии выставили на продажу частный остров с домом, живописными видами и полным отсутствием соседей рядом. Харбор-Айленд у побережья Аргайла продают за 1,25 миллиона фунтов стерлингов (1,44 миллиона евро), и на первый взгляд это может показаться мечтой для тех, кто хочет тишины, природы и жизни вдали от городского шума.

Однако у такой идиллии есть очевидный подвох – до ближайшей деревни придется добираться на лодке даже за молоком или ужином в пабе. Владельцы острова Ричард Стайн и Салли Ловелл прожили там почти десять лет и теперь решили продать поместье, потому что хотят быть ближе к семье на юге Англии, информирует The Sun.

Что известно о Харбор-Айленде

Харбор-Айленд расположен у побережья Аргайла в Шотландии. Его площадь составляет примерно 9,7 акра, то есть почти 4 гектара. До ближайшей деревни – около 300 метров, но пройти это расстояние пешком не получится: между островом и "большой землей" вода.

Именно поэтому владельцам приходится пользоваться лодкой. По словам Ричарда Стайна, сама переправа занимает всего три-четыре минуты, однако она все равно является частью повседневной жизни. Если забыть ключи от авто, придется возвращаться обратно на остров на лодке.

Ричард и Салли купили Харбор-Айленд девять лет назад за 650 тысяч фунтов. Тогда они переехали туда из центрального Лондона, а сам дом был в запущенном состоянии. После выхода на пенсию Ричард, который работал юристом, решил превратить остров в большой личный проект.

В чем главный подвох

На первый взгляд, собственный остров в Шотландии звучит как роскошный побег от цивилизации. Но главный минус такой жизни – полная зависимость от лодки, погоды и собственной физической формы.

В магазин, паб или соседей надо добираться по воде. Если начинается шторм, вы можете на время остаться отрезанными от привычного мира. Именно поэтому Салли рассказывала, что они всегда держат морозильную камеру заполненной на случай непогоды.

Есть и другой важный момент: жизнь на острове требует сил. Именно поэтому пара решила "отпустить" это место вовремя, пока такой образ жизни еще не стал для них слишком сложным.

Несмотря на все бытовые неудобства, Ричард и Салли говорят об острове с большой любовью. У них есть электричество, вода, интернет, телевидение и в то же время они живут в месте, которое кажется полностью отделенным от мира. Вместо газа пара использует дрова с острова для печи. Салли ежедневно занимается растениями и обходит территорию. По ее словам, прогулка занимает примерно 40 минут.

Остров богат на дикую природу. Владельцы рассказывали, что рядом можно видеть птиц, воду, зеленые пейзажи, а однажды у них даже на несколько недель поселился тюлень. Именно это ощущение погружения в природу они называют главным преимуществом острова.

Почему владельцы продают остров

Для Ричарда и Салли продажа Харбор-Айленда стала непростым решением. Они прожили там почти десять лет и успели превратить заброшенный дом в настоящий дом.

Однако пара хочет быть ближе к семье на юге Англии. Салли признает, что расставание будет болезненным, но после почти десятилетия островной жизни они почувствовали: настало время перемен. Еще одна причина – возраст. Ричарду 71 год, Салли – 63, и хотя сейчас они еще справляются с лодкой и бытом, они понимают, что с годами это может становиться сложнее.

Такой остров может стать мечтой для тех, кто ищет тишину, приватность и жизнь среди природы. Он подойдет людям, которые не боятся самостоятельности, любят воду, готовы к лодочным поездкам и не нуждаются в соседях за забором.

В то же время это не вариант для тех, кто хочет максимально удобного быта. Здесь не получится спонтанно выйти из дома и за пять минут дойти до магазина. Даже самые простые дела требуют планирования.

