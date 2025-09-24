В Испании есть пляж с песком в виде попкорна: как так получилось

Чем мельче песок на пляже, тем приятнее будет лежать на нем – это знает каждый любитель отдыха у моря. Однако тысячи туристов ежегодно стекаются на Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бурра, расположенный на северном побережье канарского острова Фуэртевентура в Испании, чтобы увидеть невероятно крупные по размеру песчинки.

Этот песок действительно не создает ощущение мягкой перины и не забивается между пальцами ног. Зато, как пишет MailOnline, он имеет точно такой же вид, как и свежий попкорн. Поэтому отдыхающие с радостью делают с этим "попкорном" веселые фото.

Образовался этот уникальный песок абсолютно естественным образом. Под влиянием различных процессов песчинки сбивались в комки и обтачивались и в результате стали похожими на закуску, которая ассоциируется у нас в первую очередь с походом в кинотеатр. Эти образования имеют научное название – родолиты. Ими покрыт весь пляж, название которого переводится с испанского как "пляж ослиного брюха".

Родолиты образовывались на Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бурра из красных коралловых водорослей, клеточные стенки которых содержат известняк, а также белого песка. Эти водоросли постепенно отмирали и под воздействием морских волн и солнечных лучей приобретали свою характерную форму. Теперь белоснежные барашки лежат на поверхности черного вулканического песка, создавая зрелищный контраст.

Чтобы найти этот уникальный пляж, отправляйтесь на остров Фуэртевентура, там найдите муниципалитет Ла-Олива, а в нем – город Корралехо. Вокруг него и найдете этот удивительный песок.

Впрочем, не надейтесь искупаться у берега Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бурра – неспокойные воды Атлантического океана здесь достаточно опасны. Шезлонгов и других удобств здесь тоже нет. Пляжем советуют любоваться только во время пешей или велосипедной прогулки по побережью. Впрочем, путешественники, которые побывали здесь, говорят, что он все равно стоит визита.

Фуэртевентура – второй по величине после Тенерифе из испанских Канарских островов, расположенный в Атлантическом океане, всего в 100 км от северо-западного побережья Африки. Это также самый старый остров Канарских островов, рельеф которого сформировался в результате вулканической активности примерно 30 миллионов лет назад.

Даже зимой на этом острове температура удерживается около 21 градуса. Это объясняется тем, что Фуэртевентура расположен ближе к Африке, чем к Испании. В последние десятилетия остров стал излюбленным местом съемки голливудских блокбастеров. Все благодаря своим неземным пейзажам – засушливым, скалистым и гористым. Туристы находят здесь хорошие волны для серфинга и интересно нетронутых локаций для изучения дикой природы, в частности наблюдения за хищными птицами.

