Не упустите момент золотой осени: топ-3 удачных варианта для путешествия

Когда путешественники жаждут комфортного, спокойного и вдохновенного отдыха, они выбирают начало осени. Главное, не упустить момент и выбрать именно ту неделю, где солнышко греет, небо ясное, а температура за окном до 26 градусов. В таком "антураже" прогулки и экскурсии приносят глубокое удовольствие, а отсутствие наплыва туристов дает возможность свободно дышать и никуда не спешить. Осталось только выбрать: куда поехать на уикенд.

К морю

Бархатный сезон в Одессе подходит к своему завершению, однако, море еще держит комфортную температуру для купания. Выбирайте обеденное время, когда температура воздуха достигает пика и наслаждайтесь свободными пространствами на песке и в воде.

Одесса максимально привлекательна осенью, ее дворы и скверы приобретают тихую гармоничную атмосферу, а парки превращаются в живописные картины в оранжевых оттенках. Экскурсии по городу уже не являются гонками "чья группа быстрее подошла к достопримечательности" и цены приобретают комфортные отметки. Осенний уикенд в Одессе может гораздо быстрее перезагрузить и восстановить, чем летняя неделя, особенно, если вы не фанат ночных тусовок, 5 человек на квадратном метре и постоянных очередей за всем.

Остановку можно выбирать по своим предпочтениям, однако, даже бюджетное жилье не станет преградой наполнению красотой, ведь большую часть времени вы проведете в прогулках, медитации у воды и попытках зафиксировать каждый неповторимый закат. Если хотите наполнить свои вечера культурными впечатлениями, рассмотрите афишу Одессы, и добавьте в программу концерт, спектакль или перфоманс.

По старинным замкам и городам

Львов, Ужгород, Полтава, Винница — вы можете просто ткнуть пальцем в карту. Украина богата на исторические маршруты, интересные архитектурные города и локации, где можно найти все и сразу.

Львов — самое популярное место для осенних уикендов, поэтому не ожидайте сильного спада наплыва туристов. Кажется, что межсезонья здесь просто нет. Единственный способ, как-то избежать большого скопления — сделать город льва точкой старта для интересных экскурсионных маршрутов, или посетить локацию посреди недели. Львовская область насчитывает около 10 старинных замков, не все доступны для туристов, но на выходные хватит и двух, можно начать с Олесского и Подгорецкого, или Золочевского.

Осенний Ужгород — это суперинновационная туристическая платформа, где вы можете выстраивать маршруты по тематикам, или направлениям. В городе и за городом есть на что посмотреть и, чем заняться, только не пытайтесь охватить все и сразу. Вы можете устроить чисто городской отдых и посетить: Ужгородский замок, исторический центр города, Ботанический сад, Горянскую ротонду, Липовую аллею и т.д. Вариантов отправиться в горы из Ужгорода тоже множество: Полонина Руна, Свидовецкий хребет, Боржава, водопад Воеводин и т.д. Для капсульного спокойного отдыха можно рассмотреть курортные комплексы под Ужгородом с бассейнами, спа–процедурами и трансляцией терапевтических гор круглосуточно.

Вгоры

Осенние Карпаты – это про релакс и оздоровление. Рассматривать стоит:

термальные бассейны Косино, Берегово, Мукачево, Велятино, Солотвино;

уютные курортные отели с фиточанами, саунами, банями;

эко-глемпинги с максимальным погружением в природу, без потери современного комфорта;

горные отели с прекрасными видами и возможностью пеших экскурсий;

велотуры с проживанием в небольших уютных усадьбах и тому подобное.

Если вы пока не готовы на большие достижения в горах, поселитесь возле одного из красивейших горных национальных парков, чтобы иметь возможность гулять по дорожкам и получать максимально приятные впечатления от прогулок и ароматов.

