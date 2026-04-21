В Испании есть город, где дома 'висят' в воздухе: как так получилось

Этот город в центре Испании эксперты называют одним из самых недооцененных туристических направлений страны. Пока миллионы путешественников ежегодно штурмуют Барселону, Мадрид или Севилью, Куэнка поражает удивительной архитектурой, которая словно застыла в воздухе.

Как пишет издание Adevarul, город сохранил свой средневековый шарм и в последнее время все чаще попадает на страницы туристических изданий. Именно поэтому, планируя путешествие на юг Европы, непременно рассмотрите возможность отправиться на отдых именно в Куэнку.

Расположенный в регионе Кастилия-Ла-Манча, город Куэнка поражает своей драматичной архитектурой, словно вырастающей непосредственно из крутых известняковых скал. Он славится узкими мощеными улочками и готическим собором XII века, который считается одним из первых зданий такого типа в Испании.

Настоящим символом города являются "висячие дома" (Casas Colgadas) – зрелищные сооружения, которые будто балансируют над пропастью. Лучший вид на них открывается с моста Сан-Пабло, перекинутого через реку Уэкар. Зрелище захватывает дух, однако для тех, кто боится высоты, такая прогулка может стать настоящим испытанием.

Исторический центр Куэнки внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Средневековую атмосферу здесь удачно дополняют культурные заведения, например Музей испанского абстрактного искусства. Современные работы в его экспозиции создают интересный контраст с древней архитектурой самого здания.

Неподалеку расположена еще одна туристическая достопримечательность, но теперь уже природного происхождения. "Зачарованный город" (Ciudad Encantada) – уникальное геологическое образование. Скалам здесь около 90 миллионов лет, и природа за это время придала им причудливых форм, которые притягивают как туристов, так и исследователей.

Для гостей в Куэнке предлагают и необычные варианты проживания. Например, бывший монастырь превратили в четырехзвездочный отель с видом на старый город. Другие заведения сохраняют сельский колорит с каменными стенами и аутентичной местной кухней.

Хотя Куэнка пока не стала местом массового туризма, добраться сюда из Мадрида достаточно легко, поэтому город часто выбирают для интересной однодневной поездки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о городе, центр которого занимает площадь 300 га, и куда нельзя заехать на автомобиле.

