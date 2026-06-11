В Австралии продают целый город за $280 тыс: что ожидают от нового владельца. Фото

Самый маленький город в Австралии со своим собственным почтовым индексом выставлен на продажу. В стоимость лота входит жилой дом с четырьмя спальнями и готовый бизнес, приносящий несколько источников дохода.

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Целый город в штате Квинсленд продается с комплексом коммерческих предприятий. Об этом сообщает ABC News.

Уникальное предложение на рынке недвижимости

Две единственные жительницы городка Куладди, Кэрол Ярроу и Джо Корнел приняли решение покинуть этот уголок в глубинке после трех лет активной службы местному сообществу. Женщины выставили на продажу целый город.

Цена этого уникального участка составляет 400 тыс. австралийских долларов (около 280 тыс. долларов США), что менее чем вдвое меньше средней стоимости обычной квартиры в той же местности.

Обязанности нового хозяина

Куладди – это настоящая глушь, расположенная в девяти часах езды к западу от Брисбена. Поскольку с отъездом Кэрол и Джо население города сократится до нуля, будущему покупателю придется взять на себя сразу несколько ролей.

От нового владельца ожидают, что он станет настоящим мастером на все руки и будет одновременно совмещать обязанности владельца паба и ресторана, управляющего мотелем, продавца в местном магазине и почтальона.

Именно наличие собственного уникального почтового индекса позволяет Куладди официально сохранять статус города.

От расцвета к туристическому хабу

Сегодняшний Куладди находится в тени своего расцвета в XX веке, когда его население достигало пика в 270 человек. Со временем местную железнодорожную станцию и школу закрыли, и город опустел.

Тем не менее, Куладди нельзя назвать вымершим. Через него регулярно проходит поток скотоводов с окрестных ферм, а путешественники часто останавливаются в местном придорожном кафе Foxtrap Roadhouse.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы все активнее вкладывают средства в премиальную недвижимость – доля таких инвестиций на первичном рынке выросла примерно до 20%, тогда как до полномасштабной войны она не превышала 10%.

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