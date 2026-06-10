Украинцы начали активнее покупать люксовое жилье: как изменился спрос на элитные квартиры

Украинцы все активнее вкладывают средства в премиальную недвижимость – доля таких инвестиций на первичном рынке выросла примерно до 20%, тогда как до полномасштабной войны она не превышала 10%. Премиальная недвижимость все больше становится инвестицией в безопасность, качество жизни и сервис, поэтому покупатели все чаще выбирают не просто квадратные метры, а комплексную жилую среду.

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Об этом рассказала коммерческий директор одной из строительных компаний. По ее словам, за последние годы структура инвестиционного спроса на первичном рынке жилья претерпела существенные изменения.

Если в 2019-2021 годах премиум-сегмент занимал не более 10% от всех инвестиционных приобретений, то сейчас его доля оценивается уже на уровне 18-20%. Покупатели все реже ориентируются исключительно на низкую стартовую цену квадратного метра. Вместо этого в центре внимания оказываются качество проекта, уровень сервиса, приватность и решения по безопасности.

Почему украинцы начали активнее покупать премиальное жилье

По мнению эксперта, причина роста спроса заключается не только в желании получить более дорогой объект недвижимости. Современный покупатель все чаще рассматривает жилье как комплексную среду для жизни. Если раньше главными критериями были локация, площадь и архитектура дома, то сейчас особое значение приобретают безопасность, автономность, закрытость территории, наличие сервисов и качественной инфраструктуры.

Фактически покупатели все чаще инвестируют не только в квадратные метры, а в определенный стиль жизни. Одни ищут тишину и приватность, другие – доступ к рекреационным зонам, спортивной инфраструктуре, сервисному обслуживанию или современным системам безопасности. Именно поэтому девелоперы все больше внимания уделяют концепции жилых комплексов.

В какие квартиры сейчас выгоднее всего вкладывать средства

Специалисты отмечают, что наиболее перспективными для инвестиций остаются не просто дешевые квартиры на старте строительства, а проекты с четкой концепцией и понятной целевой аудиторией. Особый интерес вызывают жилые комплексы, которые предлагают:

современные решения по безопасности;

собственную инфраструктуру;

рекреационные и спортивные зоны;

высокий уровень сервиса;

хорошую транспортную доступность;

перспективы развития района.

Такие объекты имеют больше шансов оставаться востребованными даже через несколько лет после ввода в эксплуатацию, что положительно влияет на их ликвидность и потенциал перепродажи. Кроме того, премиальное жилье часто лучше выдерживает колебания рынка.

Порог входа для инвесторов существенно отличается в зависимости от класса жилья. Для квартир эконом- и комфорт-класса стартовая сумма вложений обычно составляет от 20 до 30 тысяч долларов. В сегменте бизнес-класса инвесторы чаще всего вкладывают от 35 до 60 тысяч долларов.

Что касается премиальной недвижимости, то здесь начальный бюджет стартует примерно от 70 тысяч долларов. В то же время стоимость отдельных квартир, апартаментов или домов может превышать 170-200 тысяч долларов и даже больше. Именно поэтому покупатели такого жилья тщательно анализируют перспективы объекта, оценивая не только его текущую цену, но и потенциал роста стоимости в будущем.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, первичный рынок остается интересным для инвесторов. Одним из главных преимуществ является возможность приобрести квартиру на раннем этапе строительства по более низкой цене. По оценкам экспертов, в качественных проектах с хорошей репутацией застройщика стоимость жилья в течение первого года может вырасти на 15-17%. К моменту ввода дома в эксплуатацию разница между стартовой и финальной ценой иногда достигает 30-35%.

Впрочем, гарантированной такую прибыль назвать нельзя. На конечный результат влияют локация, темпы строительства, конкуренция на местном рынке, репутация девелопера и общая экономическая ситуация в стране.

Эксперты советуют потенциальным инвесторам в первую очередь проверять надежность застройщика. Важно проанализировать предыдущие проекты компании, соблюдение сроков строительства и наличие всех необходимых разрешительных документов.

Не менее важным является выбор локации. Район должен оставаться привлекательным как для будущих покупателей, так и для арендаторов. Большую роль играют транспортное сообщение, инфраструктура, ситуация с безопасностью и перспективы развития территории. Отдельное внимание стоит уделять условиям покупки. Рассрочка, первый взнос, график платежей и фиксация стоимости могут существенно повлиять на общую выгоду от инвестиции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Харькове, несмотря на близость к фронту, квартиры начали дорожать. Средняя стоимость однокомнатного жилья составляет 24 тысячи долларов, двухкомнатного – 40 тысяч долларов, а трехкомнатного – 51 тысячу долларов. Рост цен объясняют оживлением спроса.

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