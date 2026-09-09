В Испании отдают бесплатно целое село: есть одно условие

В Испании появилось необычное предложение для тех, кто мечтает запустить собственный туристический проект в сельской местности. Целое село в регионе Рибейро готовы передать за символическую цену в 0 евро.

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В комплекс входят 12 домов, требующих реконструкции, а также значительный земельный участок площадью около 15 000 квадратных метров. Главное условие заключается в том, что новый владелец должен взять на себя расходы на профессиональное управление и восстановление объекта, сообщает El Espanol.

Село с 12 домами отдают в Испании

Необычное предложение представил портал недвижимости Abandoned Villages, который обращает внимание на возможность превратить заброшенное поселение в новый туристическо-рекреационный комплекс. Село расположено в сельской местности Галисии, в регионе Рибейро, и долгое время находилась в состоянии упадка. В настоящее время комплекс состоит из 12 домов, требующих ремонта и реконструкции, а общая площадь земельного участка составляет около 15 000 м².

Когда-то поселение имело значительное этнографическое значение и играло важную роль в местном сообщении. Через него проходила старинная Королевская дорога в Кастилию – один из важных исторических маршрутов, которым пользовались путешественники. Благодаря этому село в свое время было местом оживленного движения людей, что способствовало его экономическому и культурному развитию.

Причиной постепенного упадка стало строительство водохранилища Фриейра в 1950-х годах. После поднятия уровня воды окружающая территория начала терять прежнее значение, а поселение со временем опустело. В итоге недвижимость оказалась в собственности Unión Fenosa, которая в настоящее время входит в Naturgy Group.

Каковы условия получения села

Несмотря на запущенное состояние, село до сих пор сохраняет следы прошлого – старые каменные дома, фонтаны и мосты. Именно эти элементы могут стать основой для масштабной реконструкции и создания нового туристического объекта. Среди возможных концепций называют эко-село или туристическо-рекреационный комплекс, который мог бы дать заброшенной территории новую жизнь.

Самая привлекательная часть объявления – цена: село предлагают за 0 евро. Однако это не означает, что приобрести недвижимость можно совершенно без финансовых вложений: будущему владельцу придется оплатить профессиональные расходы на управление, а также фактически взять на себя масштабную реконструкцию зданий и благоустройство территории. Именно необходимость значительных инвестиций в восстановление и является главным условием такого необычного предложения.

OBOZ.UA писал, что в Испании туристы могут получить отремонтированный дом без уплаты аренды, а также стабильное рабочее место для одного из членов семьи.

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