Солотвино – уникальный курорт в Украине, с целебным эффектом Мертвого моря

Когда–то слышали об "украинском Мертвом море"? Именно так прозвали известный курорт Солотвино, где ежегодно тысячи туристов получают целебные процедуры и желаемое восстановление, без посещения спа и дорогостоящих лечебных центров.

Видео дня

Солотвино расположено в живописной долине у подножия Карпат, и его главная изюминка – это соленые озера. Эти водоемы образовались на месте бывших соляных шахт, их вода по своему составу и концентрации солей действительно напоминает воду Мертвого моря в Израиле. Это не просто рекламный ход, а научно доказанный факт: содержание соли в некоторых озерах Солотвина достигает 200 граммов на литр, что делает их одними из самых соленых в мире.

Само название "Солотвино" происходит от слова "соль", и это неслучайно. История добычи соли здесь насчитывает тысячи лет, еще со времен Римской империи. Именно эта многовековая история добычи соли и сформировала уникальный ландшафт курорта. Кроме соленых озер, в Солотвино есть также источники лечебных грязей, которые по своему составу не уступают знаменитым аналогам. Сочетание соленой воды и грязей создает уникальный комплекс для оздоровления.

Комфорт и развлечения

Ежегодно Солотвино удивляет туристов разнообразием развлечений и осовремениванием комфорта. Пляжные зоны оборудованы кабинками для переодевания, туалетами и душевыми, чтобы смыть солевой налет. На песке можно увидеть деревянные настилы, для облегчения передвижения, а в воде мостики.

Территория вокруг озер заполнена небольшими кафе со вкусностями и прохладительными напитками, кофе и блюдами закарпатской и венгерской кухни. Игровые площадки для детей, а иногда и водные горки, спасают семейное оздоровление от скуки и обыденности. Прокат водного транспорта возможен не на всех озерах, но на многих.

Если вы что–то забыли в поездку, не беда, небольшие магазины имеют все необходимое от средств гигиены до детских игрушек. Местные рынки удовлетворяют тех, кто остановился в апартаментах и предпочитает самостоятельное питание.

Лучшее жилье в Солотвино

В зависимости от целей и бюджета, туристы могут выбирать между:

недорогим частным сектором;

гостевыми домами и мини–отелями;

коттеджами и виллами с повышенным уровнем комфорта;

санаториями и лечебными базами.

Последние имеют комплексный подход к лечению и восстановлению. Вы будете находиться под наблюдением профессиональных врачей, с возможностью делать анализы и восстанавливаться не только снаружи, но и изнутри.

Что стоит добавить к отдыху в Солотвино

Поскольку купание довольно ограничено по времени, стоит наполнить свой отпуск такими уникальными впечатлениями.

Соляные шахты – интересные экскурсии с углублением в вековую историю

Музей соляных шахт – знакомство с местным наследием

Термальные источники – еще один способ целебного восстановления с помощью купания

Карпатские горы – экскурсии и пешие походы с максимально живописными видами

Колыбы и дегустации – гастротуризм со вкусом Закарпатья

Показания и противопоказания соленых озер Солотвино

Прежде чем окунуться в целебные воды Солотвино, важно понимать, кому показаны такие процедуры, а кому стоит быть осторожными или вовсе воздержаться. Хотя природные лекарства часто кажутся безопасными, высокая концентрация солей и минералов имеет свои особенности воздействия на организм.

Купание в соленых озерах Солотвино может быть очень полезным при заболеваниях:

Опорно-двигательного аппарата; Периферической нервной системы; Кожи; Органов дыхания; Сердечно-сосудистой системы; Гинекологических; Нервной системы в легкой форме.

Оптимальный курс лечения и продолжительность пребывания в воде должен определять врач-специалист. Обычно, время купания ограничивается 15–20 минутами за один раз.

Противопоказания

Купание в соленых озерах Солотвина имеет ряд абсолютных и относительных противопоказаний. Крайне важно учитывать их во избежание негативных последствий для здоровья:

Острые воспалительные процессы и обострение хронических заболеваний; Злокачественные и доброкачественные новообразования; Заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации; Заболевания крови; Туберкулез (все формы); Эпилепсия и другие психические расстройства; Беременность; Некоторые гинекологические заболевания; Тиреотоксикоз (гиперфункция щитовидной железы); Инфекционные заболевания кожи и открытые раны; Индивидуальная непереносимость; Детский возраст: Купание очень маленьких детей (до 3-х лет) в соленых озерах обычно не рекомендуется без консультации педиатра; Лихорадочные состояния.

Рекомендация: Перед поездкой в Солотвино и началом оздоровительных процедур обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, чтобы ваш отдых на "украинском мертвом море" был максимально полезным и полным положительных впечатлений.

Читайте также: Единственный пляж, который официально открыт в Одесской области и Самые крутые "водные" отели в Карпатах.