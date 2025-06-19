Единственный пляж, который официально открыт в Одесской области. Что это за курорт?

Отдых и безопасность сегодня ходят "бок о бок", стоит планировать свой отпуск на море, только рядом с официально открытыми пляжами, чтобы получить желаемое восстановление и положительные эмоции. По последним данным ОГА (Одесская государственная администрация), по состоянию на 5 июня официально было открыто 12 пляжных зон. Все, кроме одного расположены в городе Одесса:

Видео дня

Центральный городской пляж

Инклюзивный пляж "Безмеж"

Буфет на Малом Фонтане

"Гранд Петтин"

"Итака"

"Куба"

пляж "Калетон"

Муниципальный пляж "Чайка"

"Сигал Бич"

Муниципальный пляж "Курортный"

"Паблик"

И только одна песчаная зона, официально разрешенная для купания в Одесской области. Эта песочная полоса расположена в Измаильском районе, возле популярного черноморского курорта Приморское.

Развитая инфраструктура городка Приморское удовлетворит потребности семейного отдыха на море и уединенного, романтического, когда мир замирает в моменте. Развлечения, кафе, рестораны, тихие парковые уголки, отели с бассейнами и водными горками – Приморское разбирается в проведении времени на море. Здесь расположены винные магазинчики известных украинских марок и уникальная Брынзарня, где можно попробовать настоящий вкус домашних продуктов и сыров. Базы отдыха в районе пляжа не пересчитать по пальцам рук, однако каждый, кто ищет бюджетное жилье на Черном море, может остановиться в самом городке Приморское. Сколько стоят номера и, какие впечатления обязательны, рассказываем далее.

Жилье в Приморском

Где остановиться? Это основной вопрос тех, кто планирует отпуск, поскольку ответ составляет 70% бюджета на отдых. Пляжные отели Приморского могут предложить лакшери остановки с бассейнами и бюджетные комнаты для семей – минимум развлечений на территории, но максимум моря и загара.

Мини–отель "Аквамарин". Комфортабельный отдых с хорошо оборудованной территорией. Есть небольшой бассейн, зона для загара на шезлонгах, и релакс в гамаках, под навесом. Комнаты современные, уютные: кровати, столики, чайники и душевые. На территории работает бар и кафе. Цена двухместного номера начинается от 1 300 грн в сутки.

"Мега–Парус". Большая территория с деревянными коттеджами. Два бассейна, площадки для детей, места для RV кемпинга. Общая летняя кухня и барбекю зона, большие современные кровати и 50 м до пляжа и моря. Цены начинаются от 900 грн, за двухместный номер.

База отдыха "Бриз". Отличное расположение у моря и большая зеленая территория. Есть площадки для детей. Деревянные одноэтажные коттеджи с комнатами среднего класса. Отдыхающие отмечают чистоту и уют, а также радушие хозяйки, которая создает хорошую атмосферу. Цена за номер от 900 грн.

Частные предложения городка. Для тех, кто ищет более бюджетную остановку для ночлега в Приморском.

Актуальную информацию цены, стоит уточнять, связавшись по телефону с администрацией баз. Таким образом можно избежать переплат за услуги интернет сервисов.

Что посмотреть и, чем заняться в Приморском

Черноморский курорт предлагает множество впечатлений для туристов, кроме моря и загара. Хотя, конечно, это первое, что вы сделаете после заселения. В районе пляжа расположено много развлечений для детей (горки, площадки), а взрослые могут насладиться "Баром у моря" и его инстаграмными качелями в воде. Безграничные песчаные просторы дают простор для фантазии и активных игр, а когда жажда адреналина победит, воспользуйтесь предложениями парасейлинга, или водным экскурсиям на банане, таблетке, мотоцикле, катамаране и т.д. В центре самого городка можно найти Луна парк, сувенирные лавки, места для летнего шопинга и бюджетные кафе.

Экскурсионные маршруты в поселок Вилково (Украинская Венеция), Дунайский биосферный заповедник, веревочный городок "Верхолаз" и на горячий йодобромистый гейзер разбавят ваши морские будни и наполнят отпуск яркими моментами.

Дорога к Приморскому

Добраться до Приморского можно несколькими удобными способами. Если едете из любого крупного города Украины, лучше сначала добраться до Одессы. От автостанции "Привоз" курсируют рейсовые автобусы, которые за четыре часа и, в среднем 500 грн, довезут до цели.

Если вы за рулем, двигайтесь по трассе Одесса–Рени, а добравшись до отметки поселок "Спасское" поверните на Вилково.

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