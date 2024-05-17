Украинский Стоунхендж: заказник Монастырище в Кировоградской области

Наша страна богата очаровательными урочищами и удивительными ландшафтами. Иногда она скрывает настоящие сокровища. За пределами известных туристических направлений скрываются уголки, где можно найти загадочные феномены. Эти места не только поражают уникальностью, но до сих пор остаются малоизвестными для многих.

Каньон расположен между селами Ингульское и Завтурово Устиновского района. Он окружен величественными глыбами. Еще в своих трудах Владимир Ястребов описывал его как каменный столб. Со временем из-за многочисленных плотин река обмелела. Сейчас течение омывает прежний остров только с одной стороны. С другой же появилась широкая долина, покрытая пышным разнотравьем.

Легенды

Местные жители рассказывают, что историю происхождения названия связывают с планами постройки монастыря. Существует предание, что этот объект служил ареной каторги для женщин-монахинь, которые не смогли сдержать искушения прелюбодеяния. Наказанием стал ежедневный тяжелый труд — ношение земли в пеленах на вершину. Такая изнурительная работа и изоляция от мира должны были стать искуплением за грехи.

Другие говорят, что это пещеры, в которых спрятаны татарские или казацкие сокровища. Найти их невозможно, поскольку вход скрыт на верхушке, а выход с другой стороны берега под водой.

Есть еще одна легенда. Сын богатого турка влюбился в крепостную Маланку, поэтому его выгнали из дома. Молодая пара нашла убежище на островке. Позже парень погиб в поединке с медведем, а девушку вместе с ребенком забрали в служанки. Также поговаривают, что сам господин Требиновский, чтобы скрыть свои чувства к горничной и избежать стыда перед соседями, построил здесь маленькую хижину и поселил ее сюда. Здешние вспоминают ее как самую авторитетную гадалку и знахарку.

В Ганно-Требиновке, что в двух километрах отсюда, до сих пор отыскивают артефакты из прошлого: части древней керамики, орудия труда, веретена и т.д. Эти находки свидетельствуют о богатой истории этого края. Также здесь можно встретить образцы кварцевого камня, слюды и другие минералы. Внимательные исследователи могут рассмотреть антропоморфное изображение трезубца, которое, вероятно, оставили здесь в языческие времена.

Интересные факты

Богатство животного и растительного мира ландшафтного заказника

Здесь нашли убежище разные виды земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. Среди них особое внимание привлекает орел змееяд – величественный хищник, а также зеленая ящерица – самая большая в Украине.

Флора не уступает животному миру в разнообразии. В теплые времена года глаз радуют красочные цветы: осенний голосемник, рябчик, чернеющий сон, гвоздика Андржеевского, скриновая авриния, лен австрийский, гиацинт бледный, василек рейнский.

Сходство

Природный заповедник напоминает аттракцию в Великобритании – Стоунхендж. Мегалитное сооружение, состоящее из нескольких кругов огромных камней, расположено в Англии на холмистой пустыне у города Солсбери.

Место тишины

Согласно преданию, путешественники убегали от шума цивилизации и приезжали сюда, чтобы уединиться и побыть наедине с окружающей средой.

Как добраться:

автобусом из Кропивницкого;

автомобилем из областного центра - ехать около 2-х часов.

Где остановиться:

гостиницы или гостевые дома;

аренда частных комнат или квартир.

Подготовьтесь к путешествию

Перед тем, как отправиться в путь, позаботьтесь об удобной обуви и одежде, ведь на пути могут встречаться пресмыкающиеся. Не забудьте взять достаточно воды, каримат, чтобы отдохнуть, и перекус, чтобы подкрепиться. В теплое время года обязательно прихватите с собой головной убор для защиты от солнца.

Если хочется прикоснуться к загадочному творению Земли, поезжайте сюда. Украинская памятка может смело конкурировать со Стоунхенджем. Чтобы убедиться в правдивости наших слов, обязательно посетите ее по случаю.

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