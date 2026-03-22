Удобный для прогулок и дешевый: туристам посоветовали город для пасхальных каникул

Пасхальный уикенд – идеальное время для небольшого городского путешествия куда-то, где можно найти богатую историю, яркую архитектуру и достаточно развлечений, еще и обойти все главные локации пешком. И в такой город, который назвали лучшим выбором в 2026 году, можно доехать из Киева на поезде за одну ночь.

Как пишет Express, Будапешт возглавил рейтинг портала Freetour. Его отметили за то, что на его старинных улицах можно найти все, что заинтересует любознательного путешественника: средневековый Замковый холм, руины-бары Еврейского квартала, роскошные термальные купальни, уличную еду на Большом рынке, затянутый туманом Цепной мост на рассвете и симфонию огней над Дунаем ночью. Столицу Венгрии охарактеризовали как город, где каждая пешая прогулка ощущается, как настоящее открытие.

Будапешт часто называют одним из самых удобных для пешеходов городов. В прошлогоднем рейтинге от Guru Walk он занял второе место, уступив лидерство только Риму. Две главные достопримечательности Будапешта – базилика Святого Стефана и здание Парламента – расположены всего в 15 минутах ходьбы друг от друга. Но если вы не хотите преодолевать весь путь пешком, в городе действует отличная система общественного транспорта с трамваями, автобусами и метро.

Одной из главных достопримечательностей Будапешта, без сомнения, являются термальные купальни Сечени. Это один из крупнейших комплексов в Европе, питающийся из двух термальных источников. Его крытые и открытые бассейны существуют еще с 1913 года. Вода содержит множество полезных минералов, а ее температура колеблется от 27°C до 38°C. Поэтому купаться здесь приятно даже зимой.

А если вы проголодаетесь после купания, в Будапеште вы точно найдете чем перекусить даже прямо на улице. Площадка Karaván в самом центре развлекательного квартала является обязательным для посещения, если вы хотите попробовать местные деликатесы, например лангош – обжаренный во фритюре лепешек с чесноком, сыром и сметаной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 10 городов мира были признаны самыми экологичными.

