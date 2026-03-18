Названы самые экологичные города мира: топ 10
Мегаполисы все больше задыхаются от трафика и застройки, поэтому вопрос экологии становится ключевым для качества жизни. Чистый воздух, зеленые зоны и удобная инфраструктура – не роскошь, а необходимость.
Некоторые города демонстрируют, что урбанизация может гармонично сочетаться с природой. Новый рейтинг Green City Index определил лидеров по уровню экологичности. И результаты могут вас удивить. Детали рассказало издание Daily Mail.
Как определяли самые экологичные города
В исследовании учитывали сразу несколько важных критериев:
- качество воздуха;
- количество зеленых зон;
- доступность парков и открытых пространств;
- развитие экологического транспорта;
- общий комфорт городской среды.
Именно сочетание этих факторов позволяет оценить, насколько город действительно пригоден для здоровой жизни.
Осло, Норвегия
Столица Норвегии возглавила рейтинг с результатом 77,3 балла из 100. Несмотря на более 700 тысяч жителей, город сохраняет высокий уровень озеленения:
- 95% жителей имеют доступ к зеленым зонам в пределах 300 метров;
- отличное качество воздуха;
- уникальный проект "пчелиного маршрута" для сохранения опылителей.
Вильнюс, Литва
Второе место занял Вильнюс с показателем 72,3 балла. Город активно инвестирует в зеленую инфраструктуру и общественный транспорт.
Он также получил титул Европейской зеленой столицы 2025 года, что подтверждает его экологический курс.
Хельсинки, Финляндия
Финская столица набрала 60,3 балла и стабильно входит в число самых комфортных городов Европы.
Преимущества Хельсинки:
- много природных зон;
- чистый воздух;
- удобная система транспорта.
Вена, Австрия
Вена сочетает историческую архитектуру с большим количеством парков и скверов. Это один из самых сбалансированных городов Европы по качеству жизни.
Канберра, Австралия
Столица Австралии известна просторными зелеными территориями, низким уровнем загрязнения и продуманной планировкой.
Сидней, Австралия
Сидней отличается сочетанием урбанистики и природы – от океана до многочисленных парков в черте города.
Стокгольм, Швеция
Шведская столица давно считается примером устойчивого развития, с акцентом на экотранспорт и чистую энергию.
Сингапур
Один из самых интересных примеров "города-сада". Сингапур активно интегрирует зелень в городское пространство – от крыш до фасадов зданий.
Рединг, Великобритания
Около 35% территории занимают зеленые зоны. Особенность – проект "Rivers and Parks", который объединяет реки Темзу и Кеннет с центром города, создавая единое природное пространство.
Мюнхен, Германия
Мюнхен завершает десятку, сочетая развитую инфраструктуру с большим количеством парков и высокими экологическими стандартами.
Другие экологические лидеры Европы
Отдельно стоит упомянуть город Гайльбронн в Германии, который получил титул Европейской зеленой столицы 2027 года. Его отметили за:
- качество воздуха;
- эффективное водопользование;
- борьбу с шумом;
- адаптацию к изменениям климата;
- развитие циркулярной экономики.
Также награды Green Leaf для меньших городов получили Ассен (Нидерланды) и Сиена (Италия).
OBOZ.UA ранее рассказывал, какой город вместо Парижа теперь называют самым романтичным в Европе.
