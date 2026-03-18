Названы самые экологичные города мира: топ 10

Мегаполисы все больше задыхаются от трафика и застройки, поэтому вопрос экологии становится ключевым для качества жизни. Чистый воздух, зеленые зоны и удобная инфраструктура – не роскошь, а необходимость.

Некоторые города демонстрируют, что урбанизация может гармонично сочетаться с природой. Новый рейтинг Green City Index определил лидеров по уровню экологичности. И результаты могут вас удивить. Детали рассказало издание Daily Mail.

Как определяли самые экологичные города

В исследовании учитывали сразу несколько важных критериев:

качество воздуха;

количество зеленых зон;

доступность парков и открытых пространств;

развитие экологического транспорта;

общий комфорт городской среды.

Именно сочетание этих факторов позволяет оценить, насколько город действительно пригоден для здоровой жизни.

Осло, Норвегия

Столица Норвегии возглавила рейтинг с результатом 77,3 балла из 100. Несмотря на более 700 тысяч жителей, город сохраняет высокий уровень озеленения:

95% жителей имеют доступ к зеленым зонам в пределах 300 метров;

отличное качество воздуха;

уникальный проект "пчелиного маршрута" для сохранения опылителей.

Вильнюс, Литва

Второе место занял Вильнюс с показателем 72,3 балла. Город активно инвестирует в зеленую инфраструктуру и общественный транспорт.

Он также получил титул Европейской зеленой столицы 2025 года, что подтверждает его экологический курс.

Хельсинки, Финляндия

Финская столица набрала 60,3 балла и стабильно входит в число самых комфортных городов Европы.

Преимущества Хельсинки:

много природных зон;

чистый воздух;

удобная система транспорта.

Вена, Австрия

Вена сочетает историческую архитектуру с большим количеством парков и скверов. Это один из самых сбалансированных городов Европы по качеству жизни.

Канберра, Австралия

Столица Австралии известна просторными зелеными территориями, низким уровнем загрязнения и продуманной планировкой.

Сидней, Австралия

Сидней отличается сочетанием урбанистики и природы – от океана до многочисленных парков в черте города.

Стокгольм, Швеция

Шведская столица давно считается примером устойчивого развития, с акцентом на экотранспорт и чистую энергию.

Сингапур

Один из самых интересных примеров "города-сада". Сингапур активно интегрирует зелень в городское пространство – от крыш до фасадов зданий.

Рединг, Великобритания

Около 35% территории занимают зеленые зоны. Особенность – проект "Rivers and Parks", который объединяет реки Темзу и Кеннет с центром города, создавая единое природное пространство.

Мюнхен, Германия

Мюнхен завершает десятку, сочетая развитую инфраструктуру с большим количеством парков и высокими экологическими стандартами.

Другие экологические лидеры Европы

Отдельно стоит упомянуть город Гайльбронн в Германии, который получил титул Европейской зеленой столицы 2027 года. Его отметили за:

качество воздуха;

эффективное водопользование;

борьбу с шумом;

адаптацию к изменениям климата;

развитие циркулярной экономики.

Также награды Green Leaf для меньших городов получили Ассен (Нидерланды) и Сиена (Италия).

OBOZ.UA ранее рассказывал, какой город вместо Парижа теперь называют самым романтичным в Европе.

