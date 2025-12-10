Туристам посоветовали малоизвестные села, которые на самом деле являются жемчужинами: топ-7

В туристической индустрии все больше внимания уделяют малоизвестным локациям, способным обеспечить качественный отдых без типичных недостатков массового туризма. Именно поэтому исследование ООН, направленное на выявление перспективных сел, вызвало интерес среди путешественников и экспертов.

Впервые в фокус попали места, которые долгое время оставались вне туристических маршрутов. Эти локации отличаются доступностью и аутентичностью, сообщает Travel off Path.

7. Акьяка, Турция

Если хочется отдыха на Турецкой Ривьере, но без толп и цен Анталии, обратите внимание на Акъяку. Это маленький курортный городок на берегу Эгейского моря, зажатый между более известными Бодрумом и Мармарисом.

Акьяка остается малоизвестной, хотя предлагает все для идеального пляжного отдыха: уютные виллы, спокойную атмосферу, побережье с бирюзовой водой и популярные локации для виндсерфинга.

Из Стамбула достаточно сделать короткий перелет в Даламан – и вы в настоящей "скрытой бухте", которая еще не потеряла аутентичности.

6. Коясан, Япония

Когда туристы думают о Японии, в голове возникают образы Токио, неона и мегаполисного ритма. Но страна имеет совсем другую атмосферу – духовную и тихую. Именно таким является Коясан, расположенный в туманных горах Кии.

Это место – центр японского буддизма и объект ЮНЕСКО. Здесь можно остановиться в монастыре, попробовать вегетарианскую монастырскую кухню, участвовать в утренних молитвах и гулять среди кедровых лесов и древних храмов.

В Коясан ведет живописная горная железная дорога из Осаки или стыковочный рейс из Токио в Кансай. Учитывая то, что Япония активно поощряет туристов открывать менее известные регионы, Коясан – идеальный выбор.

5. Мертола, Португалия

Представьте себе белые дома, глиняные крыши и отсутствие толпы – это Мертола, тихий городок в Алентежу, практически неизвестный среди массового туризма.

На возвышении стоит величественный мавританский замок, а в городе сохранилась единственная средневековая мечеть Португалии. Но история – не единственное, чем живет Мертола. Здесь можно насладиться пастел-де-ната без очередей и попробовать местное вино, которое стоит значительно дешевле, чем в популярных курортных зонах. Это медленная, глубокая и очень атмосферная Португалия.

4. Азоло, Италия

Город с каменными улочками, древними зданиями и видами, которые дали ему название "Город ста горизонтов", остается удивительно тихим. Его называют "лучшей тайной Италии", о которой почему-то до сих пор знают лишь единичные путешественники.

От Венеции до Азоло – всего час: достаточно доехать до Кастельфранко-Венето, а дальше – несколько минут по дороге на автобусе.

3. Агаэте, Испания

Несмотря на дискуссии о перенасыщении туризмом в Испании, существуют места, которые наоборот требуют внимания, чтобы сохранить свою культуру. Одно из них – Агаэте на Канарских островах.

Это почти неизвестный поселок с атлантическими пейзажами, скалами, тихими бухтами и традиционной застройкой. Местные стремятся к разумному, умеренному туризму, который помогает малому бизнесу выживать в условиях глобальных изменений. Агаете – шанс увидеть Канары такими, какими они были до туристического бума.

2. Валендас, Швейцария

Швейцария привыкла быть центром мирового туризма, но в то же время страдает от чрезмерной популярности отдельных регионов. Зато именно маленькие деревни, такие как Валендас, предлагают альтернативу.

Это живописное альпийское поселение с деревянными домиками, горными склонами и тишиной, которую уже сложно найти в Лаутербрунненской долине. К тому же сюда удобно добираться прямым поездом из Цюриха.

1. Блед, Словения

Блед – самое известное из малоизвестных мест. Словения активно продвигает экотуризм и является первой страной, получившей статус "Зеленая страна". Блед полностью соответствует этому образу: опрятные набережные, чистое озеро, сохраненное наследие и разумный баланс между туристами и природой.

