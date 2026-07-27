Турист посетил 200 городов и назвал 4, в которые бы не вернулся

Путешественник, побывавший более чем в 200 городах Европы, назвал четыре направления, которые не оправдали его ожиданий. В список попали Бирмингем, Дублин, Хельсинки и Братислава. По его словам, одни из этих городов оказались слишком дорогими, другие – невзрачными или просто недостаточно интересными для повторного путешествия.

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Путешественник отмечает, что обычно не предъявляет слишком высоких требований. Ему достаточно вкусного кофе, свежей выпечки, средневековой архитектуры и удобной транспортной инфраструктуры. Однако четыре города оставили у него настолько противоречивые впечатления, что возвращаться туда он не планирует. Подробности опубликовало издание Travel off Path.

Бирмингем, Великобритания

По мнению автора, Бирмингем, который считается вторым городом Англии, производит впечатление большого, хаотичного и запутанного мегаполиса. Ему также показалось, что городу не хватает ярко выраженной английской атмосферы.

Среди самых известных местных достопримечательностей путешественник упомянул металлического быка возле торгового центра Bullring и Квартал ювелиров. Однако он не нашел достаточно убедительных причин специально ехать сюда, особенно учитывая высокую стоимость билетов из Лондона.

Значительную часть города, по его словам, занимают послевоенные бетонные здания, кольцевые дороги и мрачная архитектура.

Дублин, Ирландия

Дублин вызвал у путешественника самую резкую реакцию. Он неоднократно бывал в этом городе, поскольку ранее жил в Северной Ирландии, однако ни один из визитов не изменил его мнения.

Главной проблемой ирландской столицы турист назвал высокие цены. По его словам, питание, отели и посещение пабов здесь могут стоить почти столько же, как в Лондоне или Копенгагене, однако сам город кажется ему гораздо менее увлекательным.

Книга Келлса, по его мнению, интересна, но не настолько, чтобы специально пересекать ради нее океан. Не произвел на него сильного впечатления и Феникс-парк, где туристы могут кормить оленей.

Самым известным местом Дублина остается район Темпл-Бар с большим количеством пабов. Однако автор считает его прежде всего слишком дорогим туристическим центром. Ирландию в целом путешественник оценил положительно, но не её столицу.

Хельсинки, Финляндия

От столицы страны, которую часто называют одной из самых счастливых в мире, турист ожидал гораздо большего. Вместо этого Хельсинки запомнился ему как серый, ветреный и очень дорогой город.

Одним из самых ярких воспоминаний стала пицца стоимостью около 40 долларов, которая, по его словам, оказалась вполне обычной.

Путешественник также посетил сауну Löyly на берегу Балтийского моря. Там посетителям предлагают окунуться в холодную воду, а затем перейти в горячую дровяную сауну. За такой опыт нужно заплатить около 33 долларов, а находиться внутри можно только два часа.

Еще одним недостатком Хельсинки автор назвал отсутствие по-настоящему старинной архитектуры. Большинство городских зданий, по его словам, построено в XIX веке или позже.

Чтобы увидеть исторические сооружения, туристам стоит посетить крепость Свеаборг, или Суоменлинна, построенную в свое время шведами. Также популярной достопримечательностью является церковь Темппелиаукио, высеченная непосредственно в гранитной скале. Однако путешественник не разделяет всеобщего восторга по поводу этого сооружения и сравнивает его с необычным конференц-залом. В то же время он признал, что Хельсинки остаётся достаточно безопасным городом.

Братислава, Словакия

Братиславу турист включил в список неохотно, ведь считает ее приятным и спокойным городом. Словацкая столица состоит из районов коммунистической эпохи со стеклянными высотками и модернистскими жилыми домами, а также живописного Старого города.

Именно исторический центр с мощеными улочками, церковными шпилями и традиционными словацкими заведениями он советует осмотреть в первую очередь.

Однако, по мнению путешественника, уже через несколько часов в Братиславе туристам может стать скучно. Особенно с учетом того, что всего в часе езды на поезде находится гораздо более масштабная Вена.

Автор предполагает, что мало кто летит в Братиславу специально. Чаще всего город становится короткой остановкой в рамках путешествия по Центральной Европе из-за близости к австрийской границе.

Для человека, впервые приехавшего в Европу, средневековые стены, замок на холме и площади с разноцветными домами могут быть интересны. Однако опытному путешественнику город, по его мнению, вряд ли запомнится надолго.

Среди местных достопримечательностей он отдельно отметил церковь Святой Елизаветы. В целом же Братиславу турист отнес к категории городов, которые приятно посетить один раз, но куда не обязательно возвращаться.

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