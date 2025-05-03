Туда туристам нельзя. Топ-5 мистических и опасных мест Киева, о которых лучше узнавать из пабликов

Киев старинный город, который превратился в современный мегаполис с множеством развлечений и локаций для туристов. Однако, в нем остались места, окутанные мистическими историями и загадочными тайнами. Такие локации никто не пытается реконструировать или использовать, то ли историческая ценность не позволяет, то ли никто не хочет связать себя с тем, что до конца не понятно. Туристам не рекомендуем испытывать судьбу, лучше узнайте, что известно о самых мистических местах в Киеве от OBOZ.UA.

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Тоннели под рекой Днепр

Загадочные туннельные проходы под Днепром, не так давно обрели мистическую атмосферу. Когда–то, в 1930 году, идея соединить два берега Днепра показалась достаточно гениальной Сталину. Сверхсекретное строительство, с участием 12 000 человек, началось довольно живо и продуктивно. Но авария на строительстве 1941 года, а за ними Вторая Мировая, окончательно остановили процесс прокладки, уже построенной полтора километра туннельной дороги. После войны были попытки возобновить дело, но продвинуться не удалось. Так называемое "Сталинское метро" сегодня можно увидеть сразу в нескольких районах Киева.

Титул № 10 – Оболонь,

Титул № 6 – Жуковый остров,

Титул №3

Тутул № 2 – Осокорки.

Другие локации либо в начале подготовки, либо в начале своего строительства. Локация на Жуковом острове была подтоплена, там бетонные тоннели приобретают максимально мистическую атмосферу. Не то чтобы увидеть было нельзя, однако исследовать водиночку не стоит. Хотя кое-кто проникает сюда, чтобы сделать фото в стиле мистицизма.

Подземная тюрьма НКВД

Название говорит за себя, место с тяжелой энергией и неприветливым видом. Эта локция была забыта до начала активного строительства жилых комплексов в районе. Комнаты с решеткой, туннели с вагонетками, бочки с кислотой — это только то, что было обнародовано.

Сегодня все известные входы засыпаны или перекрыты. Главный вход расположен на территории Киевской Крепости и также засыпан.

Завод "Радикал"

Любителям "заброшек" стоит обходить место стороной. Как только не называли эту локацию Киева: самое опасное предприятие, ядовитый завод, Чернобыль 2 и т.д. Сегодня сооружение и его территория продолжают отпугивать даже бездомных. Дело в том, что уровень загрязнения ртутными веществами очень высок на территории развалин завода.

Предприятие обанкротилось еще больше 30 лет назад, но ликвидировать последствия его упадка никто не хочет. А вот желающих построить на зараженном месте новостройки найдется, несмотря на уровень загрязнения сооружений и земли вокруг. Поэтому стоит знать об ужасной локации, возле станции метро "Лесная", где не стоит гулять, не то что, покупать жилье.

Байковое кладбище

Локацию называют Киевским некрополем и на территории кладбища проводятся экскурсии. Дело в том, что история Байкового кладбища насчитывает более 150 лет, здесь можно увидеть древние склепы и могилы выдающихся деятелей Украины.

Особенно чутким стоит обойти такой интересный мистический опыт стороной, ведь вы можете услышать истории, легенды и предания, которые запечатлеются в голову навсегда. Для всех остальных — это выдающийся памятник Украины, который стоит посетить днем в составе экскурсионной группы. Сегодня на кладбище можно увидеть не только старинные склепы, но и помпезные монументы тех, кто насобирал денег на самый дорогой "приставок" в Украине.

Лысая Гора — Выдубичи

Ужасная история Лысой Горы в Киеве началась еще во времена хана Батыя, который, казалось бы, замуровал жителей этой местности в горе навечно. Затем было убито 3 000 крепостных, во времена Петра I, а около 120 лет назад, на этом месте качались "неверные" на виселицах.

Сегодня, о Лысой Горе ходит очень много сплетен и слухов. Некоторые считают это геопатогенной зоной, некоторые местом шабашей и ритуалов и одно здесь хорошо: это прекрасные виды. Местные гиды могут провести заинтересованным туристам экскурсию, с изучением растительности и знакомства с 600–летним дубом, и заявлять такой поход стоит скептикам или атеистам. Если хочется узнать о мистической стороне в истории Лысой Горы и не боитесь тьмы, для вас есть ночная экскурсия с фонариками. БУ!

Киев – это город контрастов и исторических сокровищ, его следует узнать с разных сторон и на разной глубине, чтобы лишний раз убедиться в величии и ценности.

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