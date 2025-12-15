УкраїнськаУКР
Три страны в Европе, которые заплатят вам за переезд туда

Европа постепенно сталкивается с демографическим кризисом: малые города, села и острова стремительно пустеют, молодежь уезжает в мегаполисы, а школы и больницы закрываются из-за нехватки людей. Чтобы остановить этот процесс, местные власти в разных странах идут на нестандартные шаги.

Одним из них стали финансовые программы для новых жителей: от ежемесячных выплат до компенсации жилья и даже прямых грантов. Такие инициативы рассчитаны не на туристов, а на тех, кто готов поселиться надолго. OBOZ.UA рассказывает, где в Европе платят за переезд и при каких условиях.

Греция

Крошечный греческий остров Антикитера стал символом борьбы с депопуляцией. Когда-то здесь жили сотни людей, но за последние десятилетия население сократилось до нескольких десятков. Молодежь массово выезжала на материк в поисках работы.

Чтобы изменить ситуацию, местные власти при поддержке Греческой православной церкви предложили финансовую помощь семьям, которые согласятся переехать. Новым жителям обещают 500 евро на человека ежемесячно в течение трех лет, что в сумме составляет около 18 тысяч евро. Основной акцент делают на молодые семьи с детьми – именно благодаря нескольким переездам на острове вновь открылась школа, которая ранее не работала из-за отсутствия учеников.

Антикитера не предлагает городских удобств, но взамен дает спокойствие, природу, море и очень медленный ритм жизни. Власти поощряют людей с практическими навыками в рыболовстве, строительстве, выпечке или сфере обслуживания, ведь на острове работает только несколько базовых заведений. Добраться сюда можно паромом с Крита или соседней Кифиры.

Италия

Италия – одна из стран, где проблема опустевших городов стоит особенно остро. В регионах вроде Тосканы десятки исторических городков постепенно теряют жителей, несмотря на туристическую привлекательность. Одним из примеров стала коммуна Радикондоли, расположенная примерно в часе езды от Флоренции.

Местные власти запустили программу поддержки новых жителей, которая предусматривает до 20 тысяч евро на покупку жилья, а также дополнительные средства на бытовые расходы: отопление, транспорт, коммунальные услуги. Впоследствии программу расширили и на арендаторов: новым жильцам компенсируют половину стоимости аренды в течение первых двух лет.

Впрочем, итальянский подход жестко ориентирован на долгосрочную перспективу. Те, кто покупает жилье, должны прожить в городе не менее 10 лет, арендаторы – не менее 4. Таким образом власти стремятся не просто "оживить статистику", а создать стабильную громаду. В Радикондоле можно найти как небольшие квартиры в историческом центре, так и фермерские дома среди виноградников по относительно доступным ценам.

Испания

В Испании проблема опустевших деревень приобрела такой масштаб, что местные власти в разных регионах начали напрямую поощрять людей к переезду. В северной Астурии село Понга в свое время предлагало финансовые выплаты парам, которые поселялись здесь на постоянной основе, а также дополнительные бонусы за рождение детей. Хотя такие программы открываются не постоянно, Понга остается символом политики "деньги за переезд".

В центральной части страны, в провинции Куэнка, деревня Ольмеда-де-ла-Куэста пошла другим путем: здесь выставляют на аукционы земельные участки по символическим ценам, от нескольких сотен евро, с условием строительства жилья или бизнеса.

В Галисии популярностью пользуются небольшие поселения вроде А-Хеста или Рубиа, где предлагают очень доступную аренду жилья и ежемесячные финансовые надбавки для новых жителей. А в селе Гриегос в Арагоне семьям с детьми могут предоставить бесплатное жилье на первые месяцы и помощь с трудоустройством, чтобы сохранить местную школу.

В целом испанские программы отличаются от региона к региону, но их объединяет общая цель – восстановить села, предлагая людям финансовую поддержку и доступное жилье в обмен на готовность поселиться надолго.

