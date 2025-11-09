Старейший город Швеции 'застыл во времени': почему туристам советуют туда поехать

Хотя путешествия во времени невозможны физически, на нашей планете еще остались места, куда можно отправиться, чтобы оказаться в атмосфере прошлого. Один такой уютный городок с красочными деревянными домами на берегу живописного озера можно посетить в Швеции.

Как пишет издание Express, город Сигтуна часто называют самым старым городом Швеции. Он расположен всего в 45 минутах от Стокгольма и недалеко от аэропорта Арланда и сочетает в себе богатую историю и природную красоту.

Хотя нынешнее население Сигтуны едва достигает 10 000 человек, она фактически была столицей Швеции после основания в 980 году нашей эры. До XIII века здесь базировался королевский двор и кипела торговля. Несмотря на то, что сейчас город стал тихой провинцией, он до сих пор предлагает интересный взгляд на прошлую эпоху Швеции

Богатое прошлое Сигтуны чувствуется на каждом шагу – от мощеных дорожек и средневековых руин до древних рунических камней, разбросанных по всей территории. Эти рунические камни (всего их здесь более 150) служат данью эпохе викингов. На них выгравированы надписи, увековечивающие людей, которые жили и торговали здесь более тысячелетия назад.

Прогулка по маршруту с руническими камнями Сигтуны ведет вас вокруг центра города и вдоль Процессионной дороги, проходя мимо всего 15 таких объектов преимущественно с X и XI веков. Каждый камень имеет собственную информационную табличку и перевод рунической надписи.

Археологическое наследие города тщательно сохранено и хорошо изложено в музее Сигтуны. А одной из главных достопримечательностей города является улица Стора Гатан. Древнейшая главная улица Швеции прекрасно сохранилась. Атласы пишут, что она ее планировка не менялась в течение почти тысячелетия.

Король Эрик Победоносный, основатель Сигтуны, лелеял амбиции основать поселение как столицу нации, хотя это оказалось непростой задачей. Чтобы заручиться поддержкой населения и, что важно, состоятельных землевладельцев, он разделил территорию на участки и распределил их между влиятельными лицами. И со временем город действительно стал административным и экономическим центром страны. Сюда прибывали путешественники со всего мира со своими товарами, которые археологи находят до сих пор.

К сожалению, практически все исторические сооружения, за исключением нескольких церквей, были или снесены или уничтожены пожарами. Впрочем, несмотря на то, что на главной улице Сигтуны строили все новые дома, все же они не нарушали первоначального замысла ее планировки.

Сейчас центр Сигтуны украшают красочные деревянные дома, многочисленные магазины, художественные галереи и приветливые кафе. Здесь можно приобрести изделия местных ремесленников, дизайнерские вещи и сувениры шведского производства.

Еще одно место, которое стоит посетить, это живописная набережная озера Меларен. Здесь можно прогуляться или взять экскурсию на лодке. И не забудьте посетить руины церквей Святого Лаврентия, Святого Олафа и Святого Петра. Они расположены среди спокойных садов и пешеходных дорожек и обеспечивают резкий контраст с до сих пор действующей церковью Сигтуны – зданием XIII века, которое продолжает служить центром общины.

Кроме исторической привлекательности, Сигтуна славится спокойным образом жизни и природной красотой. Расположенный среди лесов и озер, город предлагает много видов активного отдыха на свежем воздухе, таких как езда на велосипеде, каякинг и пешие прогулки.

Зимой замерзшее озеро превращается в естественный каток, а теплые месяцы приглашают посетителей поплавать, устроить пикник или просто насладиться спокойствием пейзажа. Неподалеку расположен Sigtunastiftelsen, культурный и конференц-центр с кафе и живописными садами, который служит еще одним идеальным местом для прогулок, размышлений или послеобеденного чая.

Сигтуна предлагает уникальное предложение, с которым мало какие другие места могут сравниться: живой мост между эпохой викингов и современной Скандинавией. Ее история не ограничена музеями; вместо этого она тесно вплетена в улицы, здания и пейзажи города.

