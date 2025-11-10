Греческий остров платит за переезд туда: в чем секрет

Переезд в теплые края – на длительный отдых или зимовку – является мечтой для многих. И отдаленный остров в Эгейском море может помочь воплотить ее даже легче, чем вы представляли.

Как пишет издание Express, власти острова Антикитера в Греции предлагают серьезные денежные стимулы семьям, которые переезжают туда. Таким образом они планируют бороться с оттоком населения – в пиковые моменты здесь живет около 65 человек. Тем, кто пожелает переселиться, предлагают доплату в 500 евро на человека в месяц в течение трех лет после переезда – всего 18 000 евро.

Греческая православная церковь обязалась осуществлять выплаты для возрождения общины Антикитеры, где постоянно проживает всего 24 человека, а в летние месяцы приезжает еще пару десятков человек. Буквально несколько лет назад на острове проживало около 300 человек. Но в последние 40 лет молодежь начала покидать Антикитеру в поисках лучших возможностей трудоустройства.

Местный мэр Андреас Хархалакис ранее заявлял, что муниципалитет заинтересован в привлечении именно молодых семей, "чтобы сделать Андикитеру живой и полной детских голосов". Однако до прошлого года даже местная школа не работала, ведь некому было в ней учиться. Но сейчас она снова открылась после того, как на остров переехало несколько семей с детьми.

Шансы на успешный переезд увеличиваются, если претенденты имеют навыки в профессиях, которые способствуют экономике острова, таких как рыболовство, выпечка или строительство. Для жителей острова круглый год работает кофейня, которая также служит продуктовым магазином. Также на острове работает один хостел, где могут остановиться его посетители.

Крошечный остров имеет площадь чуть больше 23 квадратных километров. Он славится своей дикой красотой с низкими холмами, кустарниками и крутыми известняковыми скалами, а также обособленными песчаными и галечными пляжами, с одним главным портовым поселком, который называется Потамос.

Считается, что люди наслаждаются островом на протяжении веков, а археологические данные свидетельствуют о том, что древнейшие поселения на Антикитере датируются 4000 годом до н. э. Впрочем, новое жилье для будущих поселенцев еще не возведено. Добраться до Антикитиры можно паромом с соседнего острова Китира или из порта Киссамос на Крите.

