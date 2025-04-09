Три самые распространенные ошибки туристов во всем мире: это может стоить слишком дорого

Для большинства людей путешествие является лучшим способом провести отпуск или просто на несколько дней отвлечься от повседневной рутины. На путешествиях можно сэкономить, не отказывая себе в удобствах и развлечениях.

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Для этого стоит лишь избегать больших ошибок, которые люди часто совершают при организации поездок. OBOZ.UA собрал самые распространенные ошибки туристов во всем мире.

Посещение слишком большого количества мест за одну поездку

Стефани Монтегю из блога о военных путешествиях Poppin' Smoke говорит, что большая ошибка, которую, как она видит, совершают путешественники, заключается в попытке посетить слишком много разных мест за одну поездку. Более того, путешественники решают переезжать из одного отеля в другой, не оставаясь в одном месте больше одного-двух дней за раз.

Она говорит, что вы можете сэкономить деньги на путешествиях, выбрав одно место в качестве своей базы и совершая однодневные поездки оттуда, вместо того, чтобы тратить деньги и время на поезд или самолет каждые несколько дней. Вы также можете получить более выгодную сделку на краткосрочную аренду квартиры с недельной платой по сравнению с проживанием в отеле. Кроме того, в таком случае вы можете сэкономить деньги, готовя некоторые блюда самостоятельно.

Путешествие без медицинской страховки

Турагент Эрика Вуд говорит, что многие путешественники не осознают, что их медицинская страховка обычно не сопровождает их в другие страны. Затем, если случается что-то непредвиденное, они сталкиваются с тысячами долларов а возможно, и больше в виде неожиданных медицинских счетов.

Покупка медицинской страховки для путешествий заранее может гарантировать, что вы получите необходимую помощь, не разоряя свои финансы. Большинство полисов страхования путешествий предлагают покрытие на сумму не менее 15 или 25 тыс. долларов США для экстренных медицинских расходов, которые могут применяться за рубежом.

Не пользоваться услугами турагента

Планирование собственной поездки может сделать путешествие более стрессовым и запутанным, но в конечном итоге это может обойтись вам дороже. Это одна из причин, по которой так много людей обращаются к турагентам, чтобы те помогли им разобраться с этапами поездки, одновременно обеспечивая лучшие цены на все, от отелей до туров. Многие турагентства даже предлагают свои услуги бесплатно. Они получают комиссионные за размещение и профессиональные туры, которые они бронируют от имени своих клиентов.

По словам турагента Крисси Йодер, использование надежного туристического консультанта является ключом к тому, чтобы избежать многих дорогостоящих ошибок.

Ранее сообдалось, что соблюдение элементарных правил позволит не испортить вам долгожданный отдых. Несмотря на то, что аэропорт является лишь трансферным пунктом в вашем путешествии, важно соблюдать определенные правила, чтобы не допустить фатальных ошибок.

Напомним, лоукостер Ryanair планирует возобновить работу в Украине после снятия запрета на полеты. В ирландской авиакомпании считают, что спрос украинцев на билеты будет большим, и рассчитывают перевезти до 2 млн человек в первые шесть недель работы.

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