Ryanair хочет перевезти 2 млн украинцев в первые недели после возобновлении рейсов: в какие города будет летать

Ирландский лоукостер Ryanair твердо намерен возобновить работу в Украине после снятия запрета на полеты – прежде всего, в Киеве и Львове. При этом в компании считают, что спрос на перелеты среди украинцев будет большой – там рассчитывают перевезти до 2 млн граждан в первые 6 недель работы.

Видео дня

Об этом сообщил гендиректор Ryanair Майкл О’Лири, передает Reuters. Он отметил:

В целом компания намерена выйти на показатель до 5 млн пассажиров за год в первый 1-2 года возобновления работы в Украине.

Компания намерена совершать полеты не только из Киева, но и со Львова.

Ryanair планирует совершать 6-8 рейсов в Украину из Польши.

"Сразу после открытия неба ... мы можем обеспечить 2 млн мест в течение 6-ти недель. Далее мы хотели бы в течение 12 месяцев открыть базы как в Киеве, так и во Львове. После этого мы могли бы достичь от 2 до 5 млн пассажиров в течение года или двух", – сказал О’Лири.

При этом он подчеркнул: возвращение компании в другие украинские города может занять больше времени. Ведь из-за значительных разрушений сделать это в краткие сроки может быть затруднительно.

Когда могут возобновить авиасообщение в Украине

Воздушное пространство Украины было закрыто 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России. С тех пор все коммерческие рейсы упразднены, а авиакомпании покинули рынок.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", ранее украинские власти рассматривали возможность возобновления полетов зимой 2025 года. Для этого требовалось найти эффективные страховые механизмы, которые будут покрывать риски для авиакомпаний и пассажиров.

В целом же, восстановление коммерческих авиаперевозок во время войны – очень сложная задача, требующая нескольких ключевых условий. В частности:

создание действенного механизма страхования рисков для авиакомпаний и пассажиров;

внедрение международных стандартов безопасности полетов в зоне боевых действий;

готовность аэропортов и авиакомпаний быстро возвратиться к работе;

согласование с международными партнерами и авиационными регуляторами, включая ЕС и США.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, международный аэропорт "Борисполь" ранее провел переговоры с Wizz Air. Основной темой обсуждения стал оперативный запуск авиаперевозок из столицы Украины после открытия воздушного пространства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!