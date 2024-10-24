Топ живописных скал Ивано-Франковской области, которые обязательно стоит увидеть

Большая часть территории нашей страны покрыта полями, лугами и степями. Поэтому частенько украинцы едут за границу, чтобы полюбоваться величественными природными очагами: фьордами, водопадами, пещерами. Но у нас это все есть. И даже больше. Поэтому усаживайтесь удобнее, сегодня рассказываем о невероятных достопримечательностях, которые создавала флора на протяжении нескольких веков.

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Венгерские скалы

Располагаются в селе Зеленое Верховинского района. Западнее горы Скупова раскинулась группа вертикальных каменных гигантов. Они образуют целый массив в окружении елового леса. Это один из наименее исследованных мегалитических комплексов Карпат. Потому сюда редко приезжают туристы.

Кстати, все образования находятся на разном расстоянии. А еще здесь нет маркировок маршрута. Поэтому рекомендуем ориентироваться по карте.

Поговаривают, что вершина одной скалы похожа на голову человека.

Расстояние от горной долины Кринты – около 16 километров.

А еще рекомендуем посетить Музей Вышиванки Василисы Васильевны Янушевской. Здесь хранятся подушки, картины, традиционная одежда, книги и т.д.

В населенном пункте есть несколько квартир для ночлега. В частности, усадьбы "Берда", "У Василия Ивановича" и "У Гуцула".

Скала Замчище

Располагается недалеко от поселка Новоселица, у реки Свича. Также она является частью заказника "Осий". Вершина характеризуется крутыми склонами, простирающимися до самого водоема. Отсюда можно полюбоваться окрестностями.

Обязательно посетите Центр наследия Выгодской узкоколейки. Его обустроили в бывшей резиденции Леопольда Поппера фон Подграри. Здесь путешественники познакомятся с особенностями региона и экосистемой Карпат. Туристы узнают о деревообрабатывающей промышленности и работе железной дороги. Между прочим, здесь сохраняется раритетный паровоз.

А еще здесь можно приобрести всевозможные сувениры: детские игрушки, посуду, магниты, одежду и т.д.

Выбор квартир здесь невелик. В населенном пункте работает только одна гостиница – "Ortus". Но можно поехать в соседние локации: Малая Турья или Долина.

Дарваевские скалы

Находятся недалеко от села Кропивник. Каменные гиганты образуют хаотичный массив. Между валунами протекает кристально чистый ручей. Он впадает в реку Путну. Кстати, здесь туристы смогут полюбоваться одноименным каскадом водопадов. Он простирается более чем на 300 метров.

А еще в 20 километрах отсюда располагается Гидрологическая памятка природы "Болото Ширковец". Ее территория занимает площадь в 12 гектаров. Поговаривают, что локация образовалась в ледниковый период. Здесь растет редкая клюква мелкоплода. Ее занесли в Красную книгу Украины. Для путешественников проложили специальные прогулочные тропы. А еще сюда курсирует Карпатский трамвай. Маршрут начинается с Выгоды, а заканчивается в поселке городского типа Сенечев.

Жилье можно найти в Старом Мизуне: апартаменты "Вендишир" или усадьба "Райшток".

Скалы Довбуша

Размещаются возле поселка Бубнища на территории Поляницкого регионального парка. Природная достопримечательность расположена на высоте 668 метров над уровнем моря. Она образовалась более 70 миллионов лет назад. Согласно преданию, в XVII-XVIII веке эти глыбы служили надежным убежищем для известных опришков.

Существует легенда о нападении монголо-татарской орды. Прикарпатцы героически сражались с врагом, хотя были в меньшинстве. Когда надежда угасла, юная бойковская девушка попросила скалу спрятать ее. Именно в этот момент на нападавших посыпались камни, и они отступили. Когда битва закончилась, девушка поднялась на гору. Если она видела опасность, то била в бубен и предупреждала людей.

Также советуем сходить к Поляницкому водопаду. Отсюда часто начинается путь к скалам.

К слову, в населенном пункте обустроили специальные места для кемпинга. Остаться на ночь можно в одноименной гостинице.

Почувствуйте величие и силу природы! Скорее отправляйтесь в путешествие по Ивано-Франковщине!

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